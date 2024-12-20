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Ракетний удар по Києву: названі наслідки атаки

Київ, П'ятниця 20 грудня 2024 08:01
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Ракетний удар по Києву: названі наслідки атаки Ілюстративне фото: у Києві розповіли про наслідки ракетної атаки (ДСНС)
Автор: Володимир Костирін

У Києві через російську ракетну атаку сьогодні вранці, 20 грудня, фіксують падіння уламків у низці районів. Відомо про постраждалих та про пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличка та Київську міську військову адміністрацію.

За останніми даними місцевої влади, фрагменти повітряних цілей впали у чотирьох районах. Так, ворожої атаки уламки впали в Голосіївському, Соломʼянському, Шевченківському та Дніпровському району столиці.

"Є загоряння - на дахах будівель, також палають автівки. Також пошкоджена тепломагістраль у Голосіївському районі", - розповів міський голова.

Мер додав, що наразі медики госпіталізували двох постраждалих.

Голосіївський район

Тут було пошкоджено офісну будівлю, дорожнє покриття та газову трубу. Крім того, палали 5 автівок. За словами Кличка, була пошкоджена тепломагістраль

Відомо про двох постраждалих громадян у цьому районі (одному надали медичну допомогу на місці, а іншого - госпіталізували).

Дніпровський район

У цьому районі було пошкоджено недобудову через падіння уламків збитих ракет.

Солом'янський район

Тут є попередні дані про загорання в будівлі.

Шевченківський район

Кличко розповів про пожежу у цьому районі.

Ракетний удар по Києву

Нагадаємо, сьогодні вранці по всій Україні оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку, зокрема через зліт МіГ-31К у РФ.

Згодом стало відомо про ракетну атаку на Київ, й у столиці пролунала серія вибухів.

Також раніше повідомлялося, що у Києві цієї ночі через дронову атаку двічі оголошували повітряну тривогу. Пізніше стало відомо про падіння уламків БПЛА противника у Деснянському районі. Також столична влада розповіла, що усі дрони ворога, які загрожували Києву, були збиті ППО.

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