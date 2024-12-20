Який вигляд має костел Святого Миколая після ранкового обстрілу Києва: фото

РБК-Україна в матеріалі нижче публікує фото з місця подій.

Костел розташований у Голосіївському районі Києва, який чи не найбільше постраждав від сьогоднішньої ракетної атаки. Через падіння уламків на місці більші пошкодження отримала будівля, розташована навпроти костелу - БЦ "Торонто".

Втім, вибуховою хвилею пошкоджено фасадне вітражне скло на костелі Св. Миколая, памʼятці архітектури національного значення. Світлину показав Український міжнародний інститут відновлення.

Фото: у Києві внаслідок атаки пошкоджений костел Святого Миколая, зокрема вітражі (facebook.com/uiir.org)

Також вибуховою хвилею пошкоджені вікна адміністративної будівлі Національного будинку музики, що поруч костелу.

Кореспондент РБК-Україна також побував на місці події та показує, які пошкодження отримав костел Святого Миколая.

Фото: вибиті вікна в костелі Святого Миколая 20 грудня 2024 року (facebook.com/uiir.org)

Фото: фасад костелу Святого Миколая у Києві 20 грудня 2024 року (facebook.com/uiir.org)

Фото: комунальники усувають наслідки ворожої атаки біля костелу Святого Миколая (facebook.com/uiir.org)

Також РБК-Україна вдалося зафільмувати наслідки обстрілу. На відео можна побачити руйнування в БЦ "Торонто", який розташований навпроти костелу. В бізнес-центрі вибиті вікна, понівечений фасад, значно пошкоджений дах.

Довідка

Костелу Святого Миколая - це римо-католицький костел. Побудований у 1899-1909 роках українським та польським архітектором Владиславом Городецьким Це єдина неоготична будівля Києва.

У вересні 2021 року про святиню заговорив увесь світ. В костелі спалахнула пожежа. Ця надзвичайна подія стала однією з головних тем ЗМІ. На відміну від Нотр-Даму, з яким у ті дні часто порівнювали київський костел, будівля (за винятком покрівлі) майже не постраждала. А ось її унікальний орган повністю згорів. За декілька днів після пожежі українські компанії зібрали загалом близько 25 мільйонів гривень на відновлення костелу.

Ракетна атака на Київ