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Який вигляд має костел Святого Миколая після ранкового обстрілу Києва: фото

Київ, П'ятниця 20 грудня 2024 12:30
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Який вигляд має костел Святого Миколая після ранкового обстрілу Києва: фото Фото: у костелі Святого Миколая у Києві вибило вікна через падіння уламків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець, Віталій Носач

Внаслідок ракетної атаки РФ у Голосіївському районі Києва пошкоджено костел Святого Миколая. В історичній будівлі вибиті вікна, посипалися вітражі.

РБК-Україна в матеріалі нижче публікує фото з місця подій.

Костел розташований у Голосіївському районі Києва, який чи не найбільше постраждав від сьогоднішньої ракетної атаки. Через падіння уламків на місці більші пошкодження отримала будівля, розташована навпроти костелу - БЦ "Торонто".

Втім, вибуховою хвилею пошкоджено фасадне вітражне скло на костелі Св. Миколая, памʼятці архітектури національного значення. Світлину показав Український міжнародний інститут відновлення.

Який вигляд має костел Святого Миколая після ранкового обстрілу Києва: фото

Фото: у Києві внаслідок атаки пошкоджений костел Святого Миколая, зокрема вітражі (facebook.com/uiir.org)

Також вибуховою хвилею пошкоджені вікна адміністративної будівлі Національного будинку музики, що поруч костелу.

Кореспондент РБК-Україна також побував на місці події та показує, які пошкодження отримав костел Святого Миколая.

Який вигляд має костел Святого Миколая після ранкового обстрілу Києва: фотоФото: вибиті вікна в костелі Святого Миколая 20 грудня 2024 року (facebook.com/uiir.org)

Який вигляд має костел Святого Миколая після ранкового обстрілу Києва: фотоЯкий вигляд має костел Святого Миколая після ранкового обстрілу Києва: фотоФото: фасад костелу Святого Миколая у Києві 20 грудня 2024 року (facebook.com/uiir.org)

Який вигляд має костел Святого Миколая після ранкового обстрілу Києва: фотоФото: комунальники усувають наслідки ворожої атаки біля костелу Святого Миколая (facebook.com/uiir.org)

Також РБК-Україна вдалося зафільмувати наслідки обстрілу. На відео можна побачити руйнування в БЦ "Торонто", який розташований навпроти костелу. В бізнес-центрі вибиті вікна, понівечений фасад, значно пошкоджений дах.

Довідка

Костелу Святого Миколая - це римо-католицький костел. Побудований у 1899-1909 роках українським та польським архітектором Владиславом Городецьким Це єдина неоготична будівля Києва.

У вересні 2021 року про святиню заговорив увесь світ. В костелі спалахнула пожежа. Ця надзвичайна подія стала однією з головних тем ЗМІ. На відміну від Нотр-Даму, з яким у ті дні часто порівнювали київський костел, будівля (за винятком покрівлі) майже не постраждала. А ось її унікальний орган повністю згорів. За декілька днів після пожежі українські компанії зібрали загалом близько 25 мільйонів гривень на відновлення костелу.

Ракетна атака на Київ

Нагадаємо, що сьогодні близько 07:00 ранку війська РФ нанесли комбінований ракетний удар по столиці України. Ворог випустив по Києву було 5 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23. Усі ворожі цілі були збиті, але уламки завдали збитків та руйнувань в низці районів столиці. Загалом відомо, що за допомогою медиків звернулося 12 громадян. Одна людина загинула.

Більше про атаку на Київ та її наслідки - в матеріалі РБК-Україна.

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