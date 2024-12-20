Україною шириться тривога через загрозу дронів: де попереджають про небезпеку
Російська армія ввечері 20 грудня знову запустила по території Україні дрони-камікадзе "Шахед". Повітряну тривогу вже оголошено у низці областей
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
За даними Повітряних сил, ворожі дрони рухаються з північних та східних областей. Група російських ударних дронів спостерігається у Чернігівській та Сумській областях.
Де помічено "Шахеди"
- нові групи БпЛА на Сумщині, на сході Харківщини, на півночі Донеччини, на південному сході Дніпропетровщини;
- БпЛА в центрі Сумщини, курс - західний/південно-західний/південний;
- БпЛА в центрі Полтавщини, курс - південно-західний;
- БпЛА на півночі і сході Дніпропетровщини, курс - північний;
- БпЛА на сході Харківщини та півночі Донеччини, курс - західний.
Також у Повітряних силах попередили про загрозу авіаційного ракетного удару у Сумській області.
Нагадаємо, жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.
Де оголошено тривогу
Обстріл Києва та області
Сьогодні вранці Російська Федерація завдала ракетного удару по столиці України - Києву. Після оголошення повітряної тривоги в столиці пролунало кілька вибухів.
Згодом у Київській міській державній адміністрації дали інформацію та зображення руйнувань, які спричинив цей обстріл.
Під час ранкового обстрілу у Голосіївському районі Києва пошкоджено костел Святого Миколая.
Більше про атаку на Київ та її наслідки - в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.