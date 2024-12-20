По Украине распространяется тревога из-за угрозы дронов: где предупреждают об опасности

Российская армия вечером 20 декабря снова запустила по территории Украины дроны-камикадзе "Шахед". Воздушная тревога уже объявлена в ряде областей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

По данным Воздушных сил, вражеские дроны движутся из северных и восточных областей. Группа российских ударных дронов наблюдается в Черниговской и Сумской областях.

Где замечены "Шахеды"

новые группы БпЛА на Сумщине, на востоке Харьковщины, на севере Донецкой области, на юго-востоке Днепропетровщины;

БпЛА в центре Сумщины, курс - западный/юго-западный/южный;

БпЛА в центре Полтавщины, курс - юго-западный;

БпЛА на севере и востоке Днепропетровщины, курс - северный;

БпЛА на востоке Харьковщины и севере Донецкой области, курс - западный.

Также в Воздушных силах предупредили об угрозе авиационного ракетного удара в Сумской области.

Напомним, жителей областей где объявлена тревога просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также стоит напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

Обстрел Киева и области

Сегодня утром Российская Федерация нанесла ракетный удар по столице Украины - Киеву. После объявления воздушной тревоги в столице прозвучало несколько взрывов.

Впоследствии в Киевской городской государственной администрации дали информацию и изображения разрушений, которые вызвал этот обстрел.

Во время утреннего обстрела в Голосеевском районе Киева поврежден костел Святого Николая.