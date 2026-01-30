Україною шириться хвиля масових "мінувань": що відомо

Повідомлення надійшли у Києві, в Полтавській, Львівській, Івано-Франківській, Рівненській, Вінницькій, Тернопільській, Волинській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Харківській областях.

Зі шкіл евакуювали дітей, місцями не працюють територіальні центри МВС.

У поліції зазначили, що подібні повідомлення часто є черговою інформаційною атакою ворога, однак, попри це кожна адреса ретельно відпрацьовується нарядами поліції.

Вибухівку шукають у навчальних закладах, державних установах, підприємствах та інших об'єктах.

До перевірки залучені вибухотехніки та кінологи.

Оновлено о 12:40

У поліції заявили, що отримали понад 2000 повідомлень про замінування у столиці та майже всіх областях.

До підрозділів поліції надійшло понад дві тисячі повідомлень про замінування у таких областях: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, м. Київ, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська.

"Наразі майже 30% повідомлень вже відпрацьовано. На цих об’єктах інформація не підтвердилась", - йдеться у повідомленні.