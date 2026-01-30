Україною шириться хвиля масових "мінувань": що відомо

30 січня у Києві та багатьох областях України надійшли анонімні повідомлення про замінування різних об’єктів. Правоохоронці проводять перевірки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Національної поліції.
Повідомлення надійшли у Києві, в Полтавській, Львівській, Івано-Франківській, Рівненській, Вінницькій, Тернопільській, Волинській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Харківській областях.
Зі шкіл евакуювали дітей, місцями не працюють територіальні центри МВС.
У поліції зазначили, що подібні повідомлення часто є черговою інформаційною атакою ворога, однак, попри це кожна адреса ретельно відпрацьовується нарядами поліції.
Вибухівку шукають у навчальних закладах, державних установах, підприємствах та інших об'єктах.
До перевірки залучені вибухотехніки та кінологи.
Оновлено о 12:40
У поліції заявили, що отримали понад 2000 повідомлень про замінування у столиці та майже всіх областях.
До підрозділів поліції надійшло понад дві тисячі повідомлень про замінування у таких областях: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, м. Київ, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська.
"Наразі майже 30% повідомлень вже відпрацьовано. На цих об’єктах інформація не підтвердилась", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно у Київській області зупинили потяг "Перемишль - Київ" через ймовірну вибухівку. Пасажирів евакуювали неподалік Фастова.
Перед тим у мережі також почали повідомляти про масові "мінування" низки поїздів "Укрзалізниці", як регіональних так і міжнародних рейсів.
Компанія перевізник офіційно не підтверджувала цю інформацію. Тоді "Укрзалізниця" в коментарі РБК-Україна відповіла, що в разі надходження повідомлень про замінування - поїзди перевірять вибухотехніки.
У вересні 2025 року у Києві поліція отримала повідомлення про "мінування" шкіл і торгових центрів.