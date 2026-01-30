RU

По Украине распространяется волна массовых "минирований": что известно

Фото: По Украине распространяется волна массовых "минирований" (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

30 января в Киеве и многих областях Украины поступили анонимные сообщения о заминировании различных объектов. Правоохранители проводят проверки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции.

Сообщения поступили в Киеве, в Полтавской, Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской, Винницкой, Тернопольской, Волынской, Хмельницкой, Днепропетровской и Харьковской областях.

Из школ эвакуировали детей, местами не работают территориальные центры МВД.

В полиции отметили, что подобные сообщения часто являются очередной информационной атакой врага, однако, несмотря на это каждый адрес тщательно отрабатывается нарядами полиции.

Взрывчатку ищут в учебных заведениях, государственных учреждениях, предприятиях и других объектах.

К проверке привлечены взрывотехники и кинологи.

 

Сообщении о минировании

Напомним, недавно в Киевской области остановили поезд "Перемышль - Киев" из-за вероятной взрывчатки. Пассажиров эвакуировали неподалеку Фастова.

Перед тем в сети также начали сообщать о массовых "минированиях" ряда поездов "Укрзализныци", как региональных так и международных рейсов.

Компания перевозчик официально не подтверждала эту информацию. Тогда "Укрзализныця" в комментарии РБК-Украина ответила, что в случае поступления сообщений о заминировании - поезда проверят взрывотехники.

В сентябре 2025 года в Киеве полиция получила сообщение о "минировании" школ и торговых центров.

