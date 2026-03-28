"Українофіли": Орбан на передвиборчому мітингу влаштував істерику через протести

Ще до початку виступу на центральній площі Дьєра зібралися сотні активістів опозиційної партії "Тиса". Вони скандували антиурядові гасла та вимагали пояснень щодо корупції та економічної ситуації в країні.

Ситуація загострилася, коли дорогу протестувальникам перегородили невідомі групи чоловіків у чорному одязі без розпізнавальних знаків. Лідер опозиції Петер Мадяр пізніше назвав їх "тітушками", яких "Фідес" нібито привіз для залякування громадян. За словами Мадяра, поліції на місці події практично не було, що створювало ризик прямих зіткнень.

Постійний свист та вигуки опозиції завадили прем’єру виголосити промову в звичному спокійному темпі. Орбан кілька разів переходив на крик, влаштувавши справжню істерику.

"Ви підтримуєте український віз, а не стоїте на боці угорців! Ви хочете українофільський уряд і хочете віддати гроші угорців Україні!", - заявив він.

Цікаво, що місто Дьєр давно підтримує "Фідес" та досі було для Орбана і його партії надійною базою. Але останні опитування демонструють різке падіння кількості "орбаністів" та зростання популярності опозиції - 40,5% за "Фідес" та 36% опитаних в Дьєрі за "Тису".