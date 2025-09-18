Українкам пропонують до 15 тисяч доларів на власний бізнес: хто і як може отримати

В Україні триває прийом заявок на другий етап програми "СТВОРЮЙ!", спрямованої на підтримку розвитку жіночого підприємництва у сфері виробництва та переробки.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови правління "Ощадбанку" Сергія Наумова у Telegram.
Посадовець нагадав, що грантова програма "СТВОРЮЙ!" була започаткована у 2024 році Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України та Ukraine-Moldova American Enterprise Fund.
Реалізує ініціативу KSE Foundation у партнерстві з мережею мультимаркетів "Аврора". Тим часом "Ощадбанк" - ексклюзивний банківський партнер програми.
Програма спрямована на підтримку підприємиць:
Бюджет ініціативи - понад 1 млн доларів США.
Тим часом максимальний розмір гранту - до 15 тис. доларів США (до оподаткування).
Наумов нагадав також, що грантові кошти можна спрямувати:
"Прийом заявок триватиме до 31 жовтня 2025 року включно", - наголосив очільник банку.
Гранти в межах програми "СТВОРЮЙ!" передбачені для жінок, які:
При цьому бізнес з виробництва, переробки або зі створення продукту (в сфері культурної індустрії) має бути зареєстрований і розташований на території України.
Для участі у програмі необхідний не лише зареєстрований відповідний КВЕД, але й фактичне ведення діяльності у зазначеній категорії бізнесу:
Перелік КВЕД, які можуть брати участь у програмі, є таким:
Подати заявку на участь у програмі можна за відповідним посиланням на сайті ініціативи.
При цьому складається вона з двох частин:
