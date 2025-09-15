ua en ru
Жінки-фермерки з села зможуть отримати гранти на розвиток бізнесу: деталі

Понеділок 15 вересня 2025 17:26
Жінки-фермерки з села зможуть отримати гранти на розвиток бізнесу: деталі Фото: Жінки в Україні можуть отримати гроші на розвиток сільського господарства (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Міжнародна компанія Corteva Agriscience спільно з GlobalGiving запустила освітньо-грантову програму TalentA 2025-2026 для жінок-фермерок із сільської місцевості. Загальний грантовий фонд становить понад 600 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Corteva.

Як працює програма

TalentA включає навчальний курс і грантовий конкурс мікропроєктів. Учасниці зможуть отримати знання з розвитку бізнесу, переробки агропродукції та розширення локального виробництва харчових продуктів. Лекції читатимуть провідні експерти з академічної та бізнес-спільноти, а також фахівці Corteva Agriscience, які володіють передовими знаннями, накопиченими лідером сільського господарства за довгу історію роботи в понад 120 країнах світу.

Після завершення навчання фермерки отримають сертифікати й зможуть взяти участь у конкурсі на гранти. Переможниці отримають фінансову підтримку для розвитку бізнесу. Результати оголосять у березні 2026 року.

Хто може взяти участь

Подати заявку можуть жінки від 18 років, які:

  • працюють у сільському господарстві або володіють/співволодіють агропідприємством щонайменше рік;
  • проживають у населених пунктах до 10 тисяч жителів або працюють у зареєстрованих там підприємствах.

Участь безкоштовна. Реєстрація триватиме з 11 по 30 вересня 2025 року за посиланням.

"Українські фермерки невпинно працюють заради продовольчої стабільності країни, і Corteva продовжує підтримувати їх у цей вирішальний час. Програма TalentA допоможе отримати практичні знання й ресурси для зміцнення господарств і громад", - зазначила Анна Бабіч, керівниця корпоративних комунікацій Corteva Agriscience у Центральній і Східній Європі.

Зазначимо, TalentA - міжнародна програма, започаткована у 2019 році в Іспанії. Вона вже об’єднала майже 1500 жінок-фермерок у різних країнах Європи та Латинської Америки. В Україні Corteva реалізує її з 2020 року у партнерстві з Міністерством аграрної політики та продовольства.

Corteva, Inc. (NYSE: CTVA) - міжнародна компанія, яка спеціалізується виключно на сільському господарстві. Вона поєднує сучасні інновації, тісну співпрацю з клієнтами та швидку реалізацію рішень для подолання ключових викликів агросфери у світі.

Раніше РБК-Україна писало, що Державна служба зайнятості запустила експериментальний проєкт, який дозволяє жінкам безкоштовно освоїти 31 спеціальність у сферах, де раніше переважали чоловіки.

Навчання триває до 10 місяців і фінансується державою, після чого роботодавець зобов’язаний працевлаштувати учасницю протягом 15 днів. Уже понад 760 жінок беруть участь у програмі, найпопулярніші професії - трактористка, операторка котельні та верстатниця деревообробних верстатів.

