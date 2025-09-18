RU

Общество Образование Деньги Изменения

Украинкам предлагают до 15 тысяч долларов на собственный бизнес: кто и как может получить

Некоторые из украинок могут получить до 15 тысяч долларов на собственный бизнес (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

В Украине продолжается прием заявок на второй этап программы "СТВОРЮЙ!", направленной на поддержку развития женского предпринимательства в сфере производства и переработки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы правления "Ощадбанка" Сергея Наумова в Telegram.

Что предлагает украинкам программа "СТВОРЮЙ!"

Чиновник напомнил, что грантовая программа "СТВОРЮЙ!" была основана в 2024 году Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины и Ukraine-Moldova American Enterprise Fund.

Реализует инициативу KSE Foundation в партнерстве с сетью мультимаркетов "Аврора". Между тем "Ощадбанк" - эксклюзивный банковский партнер программы.

Программа направлена на поддержку предпринимателей:

  • в производстве и переработке;
  • в культурной сфере с производственной составляющей (созданием материальных продуктов).

Бюджет инициативы - более 1 млн долларов США.

Между тем максимальный размер гранта - до 15 тыс. долларов США (до налогообложения).

Наумов напомнил также, что грантовые средства можно направить:

  • на закупку оборудования;
  • на его логистику и монтаж;
  • на программное обеспечение (до 30% от суммы гранта).

"Прием заявок продлится до 31 октября 2025 года включительно", - подчеркнул глава банка.

Публикация Наумова (скриншот: t.me/sergii_naumov)

Кто именно может подать заявку и что для этого нужно

Гранты в рамках программы "СТВОРЮЙ!" предусмотрены для женщин, которые:

  • либо зарегистрированы как физические лица-предприниматели (ФОП) в соответствии с действующим законодательством;
  • либо являются совладелицами обществ с ограниченной ответственностью (ООО) или частных предприятий с долей участия более 50%.

При этом бизнес по производству, переработке или по созданию продукта (в сфере культурной индустрии) должен быть зарегистрирован и расположен на территории Украины.

Для участия в программе необходим не только зарегистрированный соответствующий КВЭД, но и фактическое ведение деятельности в указанной категории бизнеса:

  • производстве одежды;
  • производстве оборудования;
  • производстве электронной и оптической продукции;
  • производстве мебели;
  • производстве пищевых продуктов;
  • создании аудио- и видеопродукта;
  • металлургическом производстве и т.п.

Перечень КВЭД, которые могут участвовать в программе, является следующим:

  • Перерабатывающая промышленность (КВЭД Секция С, все разделы);
  • Сфера культуры (КВЭД 58.11; 59.20; 59.11; 90.01; 90.02; 90.03).

Подать заявку на участие в программе можно по соответствующей ссылке на сайте инициативы.

При этом состоит она из двух частей:

  • анкеты-опросника;
  • файла плана развития (который необходимо загрузить, заполнить и прикрепить в соответствующем поле опросника).

Напомним, ранее мы рассказывали, как могут получить гранты на развитие бизнеса женщины-фермеры из сельской местности.

Кроме того, мы объясняли, какие условно "мужские" специальности чаще всего выбирают украинки и как пройти необходимое обучение благодаря Государственной службе занятости.

Читайте также про лайфхаки от предпринимательниц - 5 советов от украинок, которые построили успешный бизнес с нуля.

