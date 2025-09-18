Украинкам предлагают до 15 тысяч долларов на собственный бизнес: кто и как может получить

В Украине продолжается прием заявок на второй этап программы "СТВОРЮЙ!", направленной на поддержку развития женского предпринимательства в сфере производства и переработки.
Чиновник напомнил, что грантовая программа "СТВОРЮЙ!" была основана в 2024 году Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины и Ukraine-Moldova American Enterprise Fund.
Реализует инициативу KSE Foundation в партнерстве с сетью мультимаркетов "Аврора". Между тем "Ощадбанк" - эксклюзивный банковский партнер программы.
Программа направлена на поддержку предпринимателей:
Бюджет инициативы - более 1 млн долларов США.
Между тем максимальный размер гранта - до 15 тыс. долларов США (до налогообложения).
Наумов напомнил также, что грантовые средства можно направить:
"Прием заявок продлится до 31 октября 2025 года включительно", - подчеркнул глава банка.
Гранты в рамках программы "СТВОРЮЙ!" предусмотрены для женщин, которые:
При этом бизнес по производству, переработке или по созданию продукта (в сфере культурной индустрии) должен быть зарегистрирован и расположен на территории Украины.
Для участия в программе необходим не только зарегистрированный соответствующий КВЭД, но и фактическое ведение деятельности в указанной категории бизнеса:
Перечень КВЭД, которые могут участвовать в программе, является следующим:
Подать заявку на участие в программе можно по соответствующей ссылке на сайте инициативы.
При этом состоит она из двух частей:
