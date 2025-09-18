ua en ru
Українкам пропонують до 15 тисяч доларів на власний бізнес: хто і як може отримати

Четвер 18 вересня 2025 07:30
Автор: Ірина Костенко

В Україні триває прийом заявок на другий етап програми "СТВОРЮЙ!", спрямованої на підтримку розвитку жіночого підприємництва у сфері виробництва та переробки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови правління "Ощадбанку" Сергія Наумова у Telegram.

Що пропонує українкам програма "СТВОРЮЙ!"

Посадовець нагадав, що грантова програма "СТВОРЮЙ!" була започаткована у 2024 році Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України та Ukraine-Moldova American Enterprise Fund.

Реалізує ініціативу KSE Foundation у партнерстві з мережею мультимаркетів "Аврора". Тим часом "Ощадбанк" - ексклюзивний банківський партнер програми.

Програма спрямована на підтримку підприємиць:

  • у виробництві та переробці;
  • у культурній сфері з виробничою складовою (створенням матеріальних продуктів).

Бюджет ініціативи - понад 1 млн доларів США.

Тим часом максимальний розмір гранту - до 15 тис. доларів США (до оподаткування).

Наумов нагадав також, що грантові кошти можна спрямувати:

  • на закупівлю обладнання;
  • на його логістику та монтаж;
  • на програмне забезпечення (до 30% від суми гранту).

"Прийом заявок триватиме до 31 жовтня 2025 року включно", - наголосив очільник банку.

Українкам пропонують до 15 тисяч доларів на власний бізнес: хто і як може отриматиПублікація Наумова (скриншот: t.me/sergii_naumov)

Хто саме може подати заявку і що для цього потрібно

Гранти в межах програми "СТВОРЮЙ!" передбачені для жінок, які:

  • або зареєстровані як фізичні особи-підприємці (ФОП) відповідно до чинного законодавства;
  • або є співвласницями товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ) чи приватних підприємств із часткою участі понад 50%.

При цьому бізнес з виробництва, переробки або зі створення продукту (в сфері культурної індустрії) має бути зареєстрований і розташований на території України.

Для участі у програмі необхідний не лише зареєстрований відповідний КВЕД, але й фактичне ведення діяльності у зазначеній категорії бізнесу:

  • виробництві одягу;
  • виробництві устаткування;
  • виробництві електронної та оптичної продукції;
  • виробництві меблів;
  • виробництві харчових продуктів;
  • створенні аудіо- та відеопродукту;
  • металургійному виробництві тощо.

Перелік КВЕД, які можуть брати участь у програмі, є таким:

  • Переробна промисловість (КВЕД Секція С, всі розділи);
  • Сфера культури (КВЕД 58.11; 59.20; 59.11; 90.01; 90.02; 90.03).

Подати заявку на участь у програмі можна за відповідним посиланням на сайті ініціативи.

При цьому складається вона з двох частин:

  • анкети-опитувальника;
  • файлу плану розвитку (який необхідно завантажити, заповнити та прикріпити у відповідному полі опитувальника).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як можуть отримати гранти на розвиток бізнесу жінки-фермерки із сільської місцевості.

Крім того, ми пояснювали, які умовно "чоловічі" спеціальності найчастіше обирають українки та як пройти необхідне навчання завдяки Державній службі зайнятості.

Читайте також про лайфхаки від підприємиць - 5 порад від українок, які збудували успішний бізнес з нуля.

