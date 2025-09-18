ua en ru
Чт, 18 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украинкам предлагают до 15 тысяч долларов на собственный бизнес: кто и как может получить

Четверг 18 сентября 2025 07:30
UA EN RU
Украинкам предлагают до 15 тысяч долларов на собственный бизнес: кто и как может получить Некоторые из украинок могут получить до 15 тысяч долларов на собственный бизнес (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

В Украине продолжается прием заявок на второй этап программы "СТВОРЮЙ!", направленной на поддержку развития женского предпринимательства в сфере производства и переработки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы правления "Ощадбанка" Сергея Наумова в Telegram.

Что предлагает украинкам программа "СТВОРЮЙ!"

Чиновник напомнил, что грантовая программа "СТВОРЮЙ!" была основана в 2024 году Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины и Ukraine-Moldova American Enterprise Fund.

Реализует инициативу KSE Foundation в партнерстве с сетью мультимаркетов "Аврора". Между тем "Ощадбанк" - эксклюзивный банковский партнер программы.

Программа направлена на поддержку предпринимателей:

  • в производстве и переработке;
  • в культурной сфере с производственной составляющей (созданием материальных продуктов).

Бюджет инициативы - более 1 млн долларов США.

Между тем максимальный размер гранта - до 15 тыс. долларов США (до налогообложения).

Наумов напомнил также, что грантовые средства можно направить:

  • на закупку оборудования;
  • на его логистику и монтаж;
  • на программное обеспечение (до 30% от суммы гранта).

"Прием заявок продлится до 31 октября 2025 года включительно", - подчеркнул глава банка.

Украинкам предлагают до 15 тысяч долларов на собственный бизнес: кто и как может получитьПубликация Наумова (скриншот: t.me/sergii_naumov)

Кто именно может подать заявку и что для этого нужно

Гранты в рамках программы "СТВОРЮЙ!" предусмотрены для женщин, которые:

  • либо зарегистрированы как физические лица-предприниматели (ФОП) в соответствии с действующим законодательством;
  • либо являются совладелицами обществ с ограниченной ответственностью (ООО) или частных предприятий с долей участия более 50%.

При этом бизнес по производству, переработке или по созданию продукта (в сфере культурной индустрии) должен быть зарегистрирован и расположен на территории Украины.

Для участия в программе необходим не только зарегистрированный соответствующий КВЭД, но и фактическое ведение деятельности в указанной категории бизнеса:

  • производстве одежды;
  • производстве оборудования;
  • производстве электронной и оптической продукции;
  • производстве мебели;
  • производстве пищевых продуктов;
  • создании аудио- и видеопродукта;
  • металлургическом производстве и т.п.

Перечень КВЭД, которые могут участвовать в программе, является следующим:

  • Перерабатывающая промышленность (КВЭД Секция С, все разделы);
  • Сфера культуры (КВЭД 58.11; 59.20; 59.11; 90.01; 90.02; 90.03).

Подать заявку на участие в программе можно по соответствующей ссылке на сайте инициативы.

При этом состоит она из двух частей:

  • анкеты-опросника;
  • файла плана развития (который необходимо загрузить, заполнить и прикрепить в соответствующем поле опросника).

Напомним, ранее мы рассказывали, как могут получить гранты на развитие бизнеса женщины-фермеры из сельской местности.

Кроме того, мы объясняли, какие условно "мужские" специальности чаще всего выбирают украинки и как пройти необходимое обучение благодаря Государственной службе занятости.

Читайте также про лайфхаки от предпринимательниц - 5 советов от украинок, которые построили успешный бизнес с нуля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ощадбанк Бизнес Украина Денежные переводы Женщины
Новости
На Киевщине после атаки дронов вспыхнули склады и частный дом после атаки дронов
На Киевщине после атаки дронов вспыхнули склады и частный дом после атаки дронов
Аналитика
"Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре
Владислава Подлеснаяжурналист, ведущая YouTube-канала РБК-Украина "Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре