Украинкам предлагают до 15 тысяч долларов на собственный бизнес: кто и как может получить

В Украине продолжается прием заявок на второй этап программы "СТВОРЮЙ!", направленной на поддержку развития женского предпринимательства в сфере производства и переработки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы правления "Ощадбанка" Сергея Наумова в Telegram.

Что предлагает украинкам программа "СТВОРЮЙ!"

Чиновник напомнил, что грантовая программа "СТВОРЮЙ!" была основана в 2024 году Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины и Ukraine-Moldova American Enterprise Fund.

Реализует инициативу KSE Foundation в партнерстве с сетью мультимаркетов "Аврора". Между тем "Ощадбанк" - эксклюзивный банковский партнер программы.

Программа направлена на поддержку предпринимателей:

в производстве и переработке;

в культурной сфере с производственной составляющей (созданием материальных продуктов).

Бюджет инициативы - более 1 млн долларов США.

Между тем максимальный размер гранта - до 15 тыс. долларов США (до налогообложения).

Наумов напомнил также, что грантовые средства можно направить:

на закупку оборудования;

на его логистику и монтаж;

на программное обеспечение (до 30% от суммы гранта).

"Прием заявок продлится до 31 октября 2025 года включительно", - подчеркнул глава банка.

Публикация Наумова (скриншот: t.me/sergii_naumov)

Кто именно может подать заявку и что для этого нужно

Гранты в рамках программы "СТВОРЮЙ!" предусмотрены для женщин, которые:

либо зарегистрированы как физические лица-предприниматели (ФОП) в соответствии с действующим законодательством;

либо являются совладелицами обществ с ограниченной ответственностью (ООО) или частных предприятий с долей участия более 50%.

При этом бизнес по производству, переработке или по созданию продукта (в сфере культурной индустрии) должен быть зарегистрирован и расположен на территории Украины.

Для участия в программе необходим не только зарегистрированный соответствующий КВЭД, но и фактическое ведение деятельности в указанной категории бизнеса:

производстве одежды;

производстве оборудования;

производстве электронной и оптической продукции;

производстве мебели;

производстве пищевых продуктов;

создании аудио- и видеопродукта;

металлургическом производстве и т.п.

Перечень КВЭД, которые могут участвовать в программе, является следующим:

Перерабатывающая промышленность (КВЭД Секция С, все разделы);

Сфера культуры (КВЭД 58.11; 59.20; 59.11; 90.01; 90.02; 90.03).

Подать заявку на участие в программе можно по соответствующей ссылке на сайте инициативы.

При этом состоит она из двух частей: