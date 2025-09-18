Украинкам предлагают до 15 тысяч долларов на собственный бизнес: кто и как может получить
В Украине продолжается прием заявок на второй этап программы "СТВОРЮЙ!", направленной на поддержку развития женского предпринимательства в сфере производства и переработки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы правления "Ощадбанка" Сергея Наумова в Telegram.
Что предлагает украинкам программа "СТВОРЮЙ!"
Чиновник напомнил, что грантовая программа "СТВОРЮЙ!" была основана в 2024 году Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины и Ukraine-Moldova American Enterprise Fund.
Реализует инициативу KSE Foundation в партнерстве с сетью мультимаркетов "Аврора". Между тем "Ощадбанк" - эксклюзивный банковский партнер программы.
Программа направлена на поддержку предпринимателей:
- в производстве и переработке;
- в культурной сфере с производственной составляющей (созданием материальных продуктов).
Бюджет инициативы - более 1 млн долларов США.
Между тем максимальный размер гранта - до 15 тыс. долларов США (до налогообложения).
Наумов напомнил также, что грантовые средства можно направить:
- на закупку оборудования;
- на его логистику и монтаж;
- на программное обеспечение (до 30% от суммы гранта).
"Прием заявок продлится до 31 октября 2025 года включительно", - подчеркнул глава банка.
Публикация Наумова (скриншот: t.me/sergii_naumov)
Кто именно может подать заявку и что для этого нужно
Гранты в рамках программы "СТВОРЮЙ!" предусмотрены для женщин, которые:
- либо зарегистрированы как физические лица-предприниматели (ФОП) в соответствии с действующим законодательством;
- либо являются совладелицами обществ с ограниченной ответственностью (ООО) или частных предприятий с долей участия более 50%.
При этом бизнес по производству, переработке или по созданию продукта (в сфере культурной индустрии) должен быть зарегистрирован и расположен на территории Украины.
Для участия в программе необходим не только зарегистрированный соответствующий КВЭД, но и фактическое ведение деятельности в указанной категории бизнеса:
- производстве одежды;
- производстве оборудования;
- производстве электронной и оптической продукции;
- производстве мебели;
- производстве пищевых продуктов;
- создании аудио- и видеопродукта;
- металлургическом производстве и т.п.
Перечень КВЭД, которые могут участвовать в программе, является следующим:
- Перерабатывающая промышленность (КВЭД Секция С, все разделы);
- Сфера культуры (КВЭД 58.11; 59.20; 59.11; 90.01; 90.02; 90.03).
Подать заявку на участие в программе можно по соответствующей ссылке на сайте инициативы.
При этом состоит она из двух частей:
- анкеты-опросника;
- файла плана развития (который необходимо загрузить, заполнить и прикрепить в соответствующем поле опросника).
Напомним, ранее мы рассказывали, как могут получить гранты на развитие бизнеса женщины-фермеры из сельской местности.
Кроме того, мы объясняли, какие условно "мужские" специальности чаще всего выбирают украинки и как пройти необходимое обучение благодаря Государственной службе занятости.
Читайте также про лайфхаки от предпринимательниц - 5 советов от украинок, которые построили успешный бизнес с нуля.