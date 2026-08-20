Українкам для отримання захисту в ЄС доведеться доводити, що вони не "ухилянтки"

Українкам для отримання захисту в ЄС також потрібно доводити, що вони не ухиляються від військової служби. Рішення Ради ЄС однаково стосується як чоловіків, так і жінок.

Про це заявив речник Єврокомісії Ламмерт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг .

За словами речника, рішення Ради Європейського Союзу не передбачає жодного розмежування за статевою ознакою під час його застосування.

"Йдеться про військову службу або про службу в армії, тому немає різниці між чоловіками та жінками", - наголосив Ламмерт.

Вимоги стосуються виконання військового обов'язку, зокрема поточної військової служби або її проходження у минулому.

Таким чином, для отримання прихистку в країнах ЄС жінкам, які є військовозобов'язаними в Україні, потрібно надати докази того, що вони не є "ухилянтками" від військової служби.

Вимоги для біженців

Нагадаємо, раніше українці, які оформлюють тимчасовий захист в Іспанії, розповіли про нові вимоги. Зокрема, у жінок почали запитувати інформацію з "Резерв+" та відмітку про перетин українського кордону.

У Посольстві України в Іспанії пояснили, що нововведення пов’язані з рішенням Ради ЄС, яким тимчасовий захист для українців, які вимушено залишили країну, продовжили до 4 березня 2028 року.

Зазначимо, із 5 серпня десятки українців у Чехії не змогли отримати тимчасовий захист через відсутність документів, що підтверджують виконання військового обов’язку.