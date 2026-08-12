У Чехії десятки українців втратили право на тимчасовий захист

Десятки українських чоловіків не отримали тимчасовий захист у Чехії, оскільки не довели виконання військового обов'язку перед Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinky .

Відмови та нові правила

З 5 серпня в усьому Євросоюзі діють нові заходи для чоловіків віком від 23 до 60 років. Для отримання захисту вони повинні надати підтвердження про виконання військового обов'язку або право на виїзд.

"Менш ніж за тиждень вже кілька десятків людей не отримали тимчасового захисту. Вони не змогли довести, що виконали свої військові зобов’язання перед Україною", - зазначила експертка з питань міграції МВС Чехії Вероніка Воточкова.

Основним документом для підтвердження є виписка з електронної військової книжки або військово-облікового документа, рідше - виїзний штамп.

Деталі рішення та реакція

Чехія була серед країн, які найбільш активно виступали за звуження умов надання захисту. Посилення правил також підтримує українська сторона, закликаючи чоловіків залишатися в країні для її оборони та майбутньої відбудови.

Чеська влада розглядає ці зміни як один із кроків до поступового скасування режиму тимчасового захисту у разі завершення війни.

"Ми розглядаємо це коригування умов як ще один крок до поступового та контрольованого припинення тимчасового захисту", - заявив заступник міністра внутрішніх справ Чехії Ондржей Махал.

Що відомо про ситуацію з біженцями

Наразі у Чехії перебуває понад 396 тисяч біженців з України. Країна приймає найбільшу кількість українців у перерахунку на душу населення серед усіх держав ЄС.

За останній рік суттєво зросла саме кількість чоловіків.

Якщо кількість жінок вікової категорії від 18 до 65 років залишилася майже незмінною (160,2 тисячі), то кількість чоловіків зросла на 21,2 тисячі осіб і сягнула 132 тисяч.