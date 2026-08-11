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Скільки українців перебувають у ЄС під тимчасовим захистом: дані Євростату

20:05 11.08.2026 Вт
2 хв
До загальної кількості додалися ще понад 24 тисячі людей за один місяць
aimg Марія Науменко
Скільки українців перебувають у ЄС під тимчасовим захистом: дані Євростату Фото: біженці з України (Getty Images)
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У червні кількість людей з України під тимчасовим захистом у ЄС зросла. Водночас три країни показали протилежну динаміку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Євростату.

Станом на 30 червня 2026 року 4,41 млн громадян, які втекли з України від війни, перебували під тимчасовим захистом у країнах Євросоюзу. За місяць їхня кількість зросла на 24 380 осіб, або на 0,6%.

Де проживає найбільше українців

Найбільше людей з України під тимчасовим захистом перебувають у Німеччині, Польщі та Чехії.

У Німеччині на кінець червня було зареєстровано 1 286 230 осіб, що становить 29,2% від загальної кількості в ЄС. У Польщі перебували 961 170 українців (21,8%), а в Чехії - 390 810 (8,9%).

Загалом за місяць кількість людей під тимчасовим захистом збільшилася у 24 із 27 країн ЄС.

Найбільше в абсолютних показниках вона зросла в Італії - на 4 115 осіб (+8,8%), Чехії - на 3 835 (+1%) та Німеччині - на 2 960 (+0,2%).

Водночас у трьох країнах показник зменшився. У Польщі кількість людей під тимчасовим захистом скоротилася на 6 335 осіб (-0,7%), у Бельгії - на 35 (-0,04%), а в Ірландії - на 15 (-0,01%).

Якщо рахувати кількість людей із таким статусом відносно чисельності населення, найвищий показник зафіксували в Чехії - 35,8 особи на тисячу жителів. Далі йдуть Словаччина - 27,2 та Кіпр - 26,8. У середньому по ЄС цей показник становить 9,8 особи на тисячу населення.

Хто має тимчасовий захист

Українці становлять понад 98,5% усіх людей, які перебувають під тимчасовим захистом у ЄС.

Серед них 43,4% - дорослі жінки, 27% - дорослі чоловіки. Неповнолітні становлять 29,6% від загальної кількості.

Нагадаємо, для тих українців, хто планує повернутись з-за кордону, запрацювала спеціальна платформа "Додому" - вона допомагає скласти покроковий план дій, від пошуку житла до навчання дітей.

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