Украинкам для получения защиты в ЕС придется доказывать, что они не "уклонистки"

Украинкам для защиты в ЕС также нужно доказывать, что они не уклоняются от военной службы. Решение Совета ЕС одинаково касается как мужчин, так и женщин.

Об этом заявил спикер Еврокомиссии Ламмерт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг .

По словам спикера, решение Совета Европейского Союза не предусматривает никакого разграничения по половому признаку во время его применения.

"Речь идет о военной службе или о службе в армии, поэтому нет разницы между мужчинами и женщинами", - подчеркнул Ламмерт.

Требования касаются выполнения воинской обязанности, в частности, текущей военной службы или ее прохождения в прошлом.

Таким образом, для получения убежища в странах ЕС женщинам, которые являются военнообязанными в Украине, нужно предоставить доказательства того, что они не являются "уклонистками" от военной службы.

Требования для беженцев

Напомним, ранее украинцы, оформляющие временную защиту в Испании, рассказали о новых требованиях. В частности, у женщин начали спрашивать информацию из "Резерв+" и отметку о пересечении украинской границы.

В Посольстве Украины в Испании объяснили, что нововведения связаны с решением Совета ЕС, которым временную защиту для вынужденно покинувших страну украинцев продлили до 4 марта 2028 года.

Отметим, с 5 августа десятки украинцев в Чехии не смогли получить временную защиту из-за отсутствия документов, подтверждающих выполнение воинского долга.