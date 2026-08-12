Іспанія стала вимагати від українок виписку з Резерв+: що кажуть у посольстві України

Українці, які планують оформлювати тимчасовий захист в Іспанії, повідомляють про нові вимоги під час подачі документів. Зокрема, йдеться про підтвердження даних, пов’язаних із військовим обліком, а також документи про перетин українського кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Посольство України в Іспанії .

У групі Facebook, де спілкуються українські біженці, з’явилося повідомлення про можливі зміни під час оформлення тимчасового захисту в Іспанії.

Автор публікації стверджує, що під час оформлення прихистку від жінки почали вимагати наявність "Резерв+", а також позначку про перетин кордону з українського боку. При цьому автор зазначає, що раніше така позначка не вимагалася.

У повідомленні також йдеться, що подібні вимоги нібито можуть стосуватися не лише Іспанії. Водночас конкретних підтверджень щодо інших країн у публікації не наведено.

Що заявило посольство

На тлі численних звернень українців Посольство України в Іспанії опублікувало роз’яснення щодо ситуації.

Дипломатичне представництво звернуло увагу на Виконавче рішення Ради ЄС 2026/1912 від 30 липня 2026 року, опубліковане 4 серпня. Ним продовжено дію режиму тимчасового захисту для переміщених з України осіб до 4 березня 2028 року.

Водночас посольство зазначило, що відповідно до статті 2 цього рішення з 31 липня 2026 року тимчасовий захист надаватиметься лише особам, які відповідають вимогам до військовозобов’язаних в Україні та можуть надати відповідні підтверджувальні документи.

Водночас ця вимога, за інформацією посольства, не поширюється на людей, які безперервно мали та зберігають статус тимчасового захисту в конкретній державі-члені ЄС до 30 липня 2026 року.

Щоб отримати чіткі роз’яснення щодо практичного застосування рішення ЄС, посольство направило офіційне звернення до іспанської сторони.

У дипломатичному представництві наголосили, що після отримання офіційної відповіді відповідну інформацію опублікують на офіційних ресурсах посольства.

Таким чином, наразі посольство підтверджує наявність звернень українців щодо нових вимог, однак остаточних роз’яснень від іспанської сторони щодо порядку їх застосування ще немає.