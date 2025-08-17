Українка встановила рекорд на Всесвітніх іграх: яку вагу взяла паверліфтерка

Яку вагу взяла Русаненко

У завершальний день змагань на Всесвітніх іграх відбулися змагання з екіпірувального паверліфтингу серед жінок у суперважкій ваговій категорії. Честь України захищали Дар'я Русаненко та Валентина Загоруйко.

Русаненко одразу гучно про себе заявила. У першій вправі, присіданні зі штангою, вона встановила світовий рекорд, піднявши 285,5 кілограмів. Цей результат вивів її на проміжне лідерство у фіналі. Загоруйко теж показала високий результат - 280 кілограмів, і посіла друге місце після першого раунду.

Однак у другій вправі ситуація змінилася: Русаненко опустилася на другу позицію, а Загоруйко відійшла на п’яту. У становій тязі Дар’я підняла 217,5 кілограмів, проте цього не вистачило, аби повернутися на вершину.

У підсумку Русаненко завершила змагання зі "сріблом", набравши 670,5 кілограмів у сумі та 108,98 бала з урахуванням власної ваги. Переможницею стала канадка Рея Стінн із результатом 109,24 бала.

Загалом українська команда здобула дев’ять нагород у паверліфтингу та достроково забезпечила собі перемогу в медальному заліку на Всесвітніх іграх. Раніше "золото" також здобув Костянтин Мусієнко у чоловічій важкій вазі, що остаточно закріпило лідерство України.

Що треба знати про Всесвітні ігри

Всесвітні ігри це міжнародні мультиспортивні змагання, які об’єднують види спорту, не представлені на Олімпійських іграх. Участь у них беруть найсильніші спортсмени планети, відібрані за рейтингами світових федерацій. Змагання проходять раз на чотири роки під егідою Міжнародної асоціації Всесвітніх ігор (IWGA), а організаційно підтримуються МОК.

Цьогорічний турнір зібрав понад 3 тисячі атлетів з різних країн, а паверліфтинг став однією з найпотужніших дисциплін за кількістю медалей для збірної України.

Склад збірної України на Всесвітні ігри 2025