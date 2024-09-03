Українка Ботурчук із "бронзою" Паралімпіади-2024 продовжила унікальну серію успіхів

Українська атлетка Оксана Ботурчук завоювала бронзову нагороду Паралімпійських ігор у Парижі в бігу на 400 метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань .

39-річна параатлетка фінішувала третьою у фінальному забігу. Її супроводжував гайд Микита Барабанов.

Ботурчук у фіналі пробігла з часом 55.67 секунд. Цей результат став для неї найкращим у сезоні-2024. Утім, українка поступилася кубинці Омарі Дуранд Еліас та іранці Агар Сафарзаде Гахдеріяні. Остання єдина змагалася без гайда.

"Бронза" Парижа дозволила Ботурчук продовжити медальну серію. Вона завоювала нагороди на п'яти Паралімпійських іграх поспіль. Окрім того, параатлетка стала одноосібною рекордсменкою за кількістю медалей у легкій атлетиці серед представників України (11).

Паралімпіада-2024, біг на 400 м, T12, жінки

Омара Дуранд Еліас (Куба) Агар Сафарзаде Гахдеріяні (Іран) Оксана Ботурчук (Україна)

Ботурчук дебютувала на Паралімпійських іграх у Пекіні. На 400-метрівці вона здобуває медаль вчетверте поспіль. Поповнити колекцію нагород українка спробує ще цьогоріч – у забігу на 100 м.