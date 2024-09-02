Паралімпійські ігри-2024: підсумки дня 2 вересня та медальний залік

П'ятий змагальний день на Паралімпіаді в Парижі добіг кінця. Збірна України поповнила скарбничку вісьмома нагородами.

Короткі підсумки дня і становище команд у медальному заліку – в новині РБК-Україна .

Українські паралімпійці завоювали 2 золоті нагороди, а також 2 срібні та 4 бронзові медалі. Паралімпійськими чемпіонами стали плавець Денис Остапченко та бігун Ігор Цвєтов.

Які медалі 2 вересня здобули українці на Паралімпіаді-2024

Відкрив медальний день для збірної України Андрій Трусов. Він фінішував другим на 400-метрівці вільним стилем (клас S7). На вирішальних 50 м український плавець випередив конкурента в боротьбі за "срібло" на 0.1 секунди.

Натомість Денис Остапченко переміг у запливі на 50 м на спині. Подіум у цій дисципліні виявився подвійним для України. Сергій Паламарчук подолав дистанцію третім, а компанію українцям на п'єдесталі пошани склав німець Йозія Топф.

Наступний подвійний успіх вітчизняні паралімпійці організували на 50-метрівці вільним стилем. Ілля Яременко завоював срібну нагороду, а його співвітчизник Олексій Вірченко здобув "бронзу". Четвертим фінішував ще один українець – Максим Веракса.

Бігун Ігор Цвєтов став триразовим чемпіоном Паралімпійських ігор. У забігу на 100 м він із особистим рекордом випередив двох "нейтральних" суперників. Переможний час українця – 11.43 секунд.

Олександр Литвиненко став бронзовим призером Паралімпіади в стрибках у довжину. Український паралімпієць стрибнув на 5.76 м. Такий же результат показав і представник Бразилії, але фінішував другим за додатковими показниками.

Легкоатлетка Зоя Овсій виграла "бронзу" в метанні диска. Українка відправила снаряд на 14.17 м. Відставання від золотої медалістки склало понад 3 м. Утім, встановлений Овсій на Паралімпійських іграх у Токіо олімпійський рекорд для категорії F51 встояв.

Яке місце України в медальному заліку за підсумками 2 вересня

Збірна України піднялася на 10-те місце в загальному списку команд. Вітчизняні паралімпійці загалом завоювали 35 нагород, зокрема 5 золотих медалей. У лідерах загального заліку залишається Китай. Спортсмени з Піднебесної завоювали 42 золоті нагороди (85 загалом).

Найкращим в історії Паралімпійських ігор залишається виступ України в Ріо-де-Жанейро. Там у 2016 році українські параспортсмени завоювали 117 медалей (41 золота) та посіли 3-тє місце в загальному заліку. Натомість на Паралімпіаді в Токіо вітчизняні паралімпійці фінішували на 6-й позиції, здобувши 98 нагород (24 золотих).