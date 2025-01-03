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В Україні зросло споживання електроенергії. Названо причину

Фото: в Україні зросло споживання електроенергії 3 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

3 січня в Україні зросло споживання електроенергії. Це пов'язано зі зниженням температури та хмарною погодою у більшості регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Так, сьогодні, 3 січня, споживання електроенергії, станом на 9:30, було на 9,7% вищим, ніж в цей же час попереднього дня, у четвер, 2 січня.

"Це пояснюється зниженням температури та хмарною погодою у більшості регіонів України, що зменшило ефективність роботи побутових сонячних електростанцій (СЕС)", - зазнчають енергетики.

Як констатують в "Укренерго", вчора, 2 січня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері.

"Він був на 6,8% нижчим, ніж рівень максимального споживання у вівторок, 31 грудня. Це пояснюється вищою температурою повітря у більшості регіонів України", - зазначають у відомстві.  

Похолодання в Україні

Похолодання в Україну прийшло 3 січня. Воно триватиме кілька днів, десь три-чотири, орієнтовно до 7 січня.

Із 7 січня знову почне теплішати, потім потеплішає, а ближче до 11 січня знову похолодає.

Зокрема, 3 січня в Києві фіксувався сильний вітер. Про нього синоптики попереджали 1 січня і саме через вітер у Києві зняли головний прапор України.

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