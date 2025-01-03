В Україні зросло споживання електроенергії. Названо причину

Так, сьогодні, 3 січня, споживання електроенергії, станом на 9:30, було на 9,7% вищим, ніж в цей же час попереднього дня, у четвер, 2 січня.

"Це пояснюється зниженням температури та хмарною погодою у більшості регіонів України, що зменшило ефективність роботи побутових сонячних електростанцій (СЕС)", - зазнчають енергетики.

Як констатують в "Укренерго", вчора, 2 січня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері.

"Він був на 6,8% нижчим, ніж рівень максимального споживання у вівторок, 31 грудня. Це пояснюється вищою температурою повітря у більшості регіонів України", - зазначають у відомстві.