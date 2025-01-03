RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

В Украине выросло потребление электроэнергии. Названа причина

Фото: в Украине выросло потребление электроэнергии 3 января (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

3 января в Украине возросло потребление электроэнергии. Это связано со снижением температуры и облачной погодой в большинстве регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Так, сегодня, 3 января, потребление электроэнергии, по состоянию на 9:30, было на 9,7% выше, чем в это же время предыдущего дня, в четверг, 2 января.

"Это объясняется снижением температуры и облачной погодой в большинстве регионов Украины, что уменьшило эффективность работы бытовых солнечных электростанций (СЭС)", - отмечают энергетики.

Как констатируют в "Укрэнерго", вчера, 2 января, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером.

"Он был на 6,8% ниже, чем уровень максимального потребления во вторник, 31 декабря. Это объясняется более высокой температурой воздуха в большинстве регионов Украины", - отмечают в ведомстве.

 

Похолодание в Украине

Похолодание в Украину пришло 3 января. Оно продлится несколько дней, где-то три-четыре, ориентировочно до 7 января.

С 7 января снова начнет теплеть, потом потеплеет, а ближе к 11 января снова похолодает.

В частности, 3 января в Киеве фиксировался сильный ветер. О нем синоптики предупреждали 1 января и именно из-за ветра в Киеве сняли главный флаг Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеУкрэнергоПогодаОтключение света