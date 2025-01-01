В Києві зняли головний прапор України: в чому причина

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА .

Нагадаємо, висота флагштока на Печерських пагорбах становить майже 90 м, його вага - 32 тонни, а розмір полотнища - 16 на 24 м.

"Тому, за інформацією КО "Київзеленбуд", щоб уникнути пошкоджень полотнища, прапор зняли до покращення погодних умов", - йдеться у повідомленні.

За прогнозами Українського гідрометцентру, 2 січня в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с, синоптики попередили про I рівень небезпечності, жовтий.

День Державного прапора України

День Державного прапора України - державне свято України, присвячене одному з її державних символів - прапору України. Відзначається щорічно 23 серпня.

На загальнодержавному рівні свято встановлено указом колишнього президента України Леоніда Кучми № 987/2004 "Про День Державного Прапора України" від 23.08.2004.

Раніше День Державного прапора святкувався тільки в Києві на муніципальному рівні. Столиця відзначала це свято 24 липня. Саме цього дня у 1990 році синьо-жовтий прапор було піднято над київською мерією.

Нагадаємо, у 2022 році у Чернігові встановили новий рекорд України з найбільшого по розміру в’язаного прапора.

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