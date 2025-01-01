Ще тепліше, але не надовго. Синоптик розповіла про погоду на завтра в Україні
Завтра, 2 січня, в Україні буде ще тепліше, ніж 1-го. Але вже найближчими днями очікується похолодання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
"2 січня в Україні буде ще тепліше, ніж 1-го. Завтра впродовж дня в більшості областей максимальна температура повітря буде +7...+12 градусів, а в Криму - до +14", - розповіла вона.
Водночас 2 січня також буде вітер і сильний, можливо навіть до штормових поривів, а опадів не буде.
"Лише ввечері в западну частину атмосферний фронт принесе дощі", - зазначила синоптик.
Погода у Києві
2 січня в Києві буде дуже тепло, +8...+10 градусів. Вітер буде рвучким, місцями до штормових поривів західних напрямків. Опадів не буде.
Похолодання та потепління в Україні
3 і 4 січня в Україні розпочнеться похолодання.
"Воно триватиме кілька днів, десь три-чотири, орієнтовно до 7 січня. З 7 січня знову почне теплішати, потепліє, а ближче до 11 січня знову похолоднішає", - попередила Діденко.
Зокрема, 3-4 січня, опади підійдуть до Києва, в столиці також похолоднішає.
Підсумки погоди в грудні у Києві
Середньомісячна температура повітря у грудні 2024 року в Києві дорівнювала 0 градусів. Це на 1,8 градусів вище за кліматичну норму.
Що стосується погоди у січні, то середня місячна температура повітря передбачається 0....-3 градусів, на Закарпатті, в Криму, Одеській та Херсонській областях 0...+2 градусів, що на 1,5-2 градусів вище за норму. Місячна кількість опадів очікується 32-79 мм, що в межах норми.
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