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Ще тепліше, але не надовго. Синоптик розповіла про погоду на завтра в Україні

Україна, Середа 01 січня 2025 14:40
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Ще тепліше, але не надовго. Синоптик розповіла про погоду на завтра в Україні Фото: синоптик розповіла про погоду на 2 січня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 2 січня, в Україні буде ще тепліше, ніж 1-го. Але вже найближчими днями очікується похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"2 січня в Україні буде ще тепліше, ніж 1-го. Завтра впродовж дня в більшості областей максимальна температура повітря буде +7...+12 градусів, а в Криму - до +14", - розповіла вона.

Водночас 2 січня також буде вітер і сильний, можливо навіть до штормових поривів, а опадів не буде.

"Лише ввечері в западну частину атмосферний фронт принесе дощі", - зазначила синоптик.

Погода у Києві

2 січня в Києві буде дуже тепло, +8...+10 градусів. Вітер буде рвучким, місцями до штормових поривів західних напрямків. Опадів не буде.

Похолодання та потепління в Україні

3 і 4 січня в Україні розпочнеться похолодання.

"Воно триватиме кілька днів, десь три-чотири, орієнтовно до 7 січня. З 7 січня знову почне теплішати, потепліє, а ближче до 11 січня знову похолоднішає", - попередила Діденко.

Зокрема, 3-4 січня, опади підійдуть до Києва, в столиці також похолоднішає.

Підсумки погоди в грудні у Києві

Середньомісячна температура повітря у грудні 2024 року в Києві дорівнювала 0 градусів. Це на 1,8 градусів вище за кліматичну норму.

Що стосується погоди у січні, то середня місячна температура повітря передбачається 0....-3 градусів, на Закарпатті, в Криму, Одеській та Херсонській областях 0...+2 градусів, що на 1,5-2 градусів вище за норму. Місячна кількість опадів очікується 32-79 мм, що в межах норми.

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