В Києві фіксується сильний вітер. В поліції дали поради

Синоптики фіксують сильний вітер в Києві 2 січня. В поліції дали поради при поривах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва .

В поліції просять дотримуватись простих правил безпеки. А саме:

За даними "Укргідрометцентру", 2 січня у Києві протягом дня пориви вітру сягатимуть 15-18 м/с.

Погіршення погоди в Україні

Про те, що у Києві та низці областей України 2 січня очікується погіршення погоди, синоптики попереджали 1 січня.

Синоптики прогнозували сильний вітер. Зокрема, через вітер у Києві зняли головний прапор України.

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