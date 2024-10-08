ua en ru
Вт, 08 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

До України зранку з Білорусі залетів "невпізнана ціль", "Гаюн" описав його маршрут

Вівторок 08 жовтня 2024 14:47
UA EN RU
До України зранку з Білорусі залетів "невпізнана ціль", "Гаюн" описав його маршрут Ілюстративне зображення (facebook.com/pvkshid)
Автор: Сергій Пишкін

Зранку, 8 жовтня, до України з території Білорусі залетіла "невпізнана ціль". Можливо, це був розвідувальний безпілотний літальний апарат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Білорускі Гаюн".

Об'єкт рухався з боку Поліського заповідника в Білорусі в напрямку Прип'яті близько о 08:54. Перетинання повітряного простору відбулось вже о 09:00.

До України зранку з Білорусі залетів &quot;невпізнана ціль&quot;, &quot;Гаюн&quot; описав його маршрут

Фото: до України зранку з Білорусі залетів "невпізнана ціль" (t.me/Hajun_BY)

Після цього ціль рухалась в напрямку південного сходу, пролетіла Чорнобиль, Остер, Калиту та взяла курс у район Яготина, а потім у Черкаську область.

Обстріл України 8 жовтня

8 жовтня, за даними Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), російські війська вкотре атакували територію України. Вночі були запущені:

  • дві балістичні ракети "Іскандер-М" з тимчасово окупованого Криму, націлені на Одеську область;
  • 19 ударних безпілотників із російського міста Приморсько-Ахтарськ.

Внаслідок дій української протиповітряної оборони вдалося знищити 18 з цих дронів, а один повернувся до Росії.

Також цієї ночі ворог атакував дронами Одеську область, що призвело до пожежі в багатоповерхівці в Чорноморську.

Також варто додати й те, що протягом останніх місяців російські безпілотники неодноразово "губилися" на території Білорусі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Білорусь Війна в Україні
NEWS
"Прильоти" без тривоги та велика пожежа. Що відомо про наслідки удару по Харкову
"Прильоти" без тривоги та велика пожежа. Що відомо про наслідки удару по Харкову
DAILY
Обвалу фронту немає. Як вихід ЗСУ з Вугледару змінить поле бою та які міста під загрозою
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Обвалу фронту немає. Як вихід ЗСУ з Вугледару змінить поле бою та які міста під загрозою