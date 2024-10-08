До України зранку з Білорусі залетів "невпізнана ціль", "Гаюн" описав його маршрут

Зранку, 8 жовтня, до України з території Білорусі залетіла "невпізнана ціль". Можливо, це був розвідувальний безпілотний літальний апарат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Білорускі Гаюн".

Об'єкт рухався з боку Поліського заповідника в Білорусі в напрямку Прип'яті близько о 08:54. Перетинання повітряного простору відбулось вже о 09:00.

Фото: до України зранку з Білорусі залетів "невпізнана ціль" (t.me/Hajun_BY)

Після цього ціль рухалась в напрямку південного сходу, пролетіла Чорнобиль, Остер, Калиту та взяла курс у район Яготина, а потім у Черкаську область.

Обстріл України 8 жовтня

8 жовтня, за даними Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), російські війська вкотре атакували територію України. Вночі були запущені:

дві балістичні ракети "Іскандер-М" з тимчасово окупованого Криму, націлені на Одеську область;

19 ударних безпілотників із російського міста Приморсько-Ахтарськ.

Внаслідок дій української протиповітряної оборони вдалося знищити 18 з цих дронів, а один повернувся до Росії.

Також цієї ночі ворог атакував дронами Одеську область, що призвело до пожежі в багатоповерхівці в Чорноморську.

Також варто додати й те, що протягом останніх місяців російські безпілотники неодноразово "губилися" на території Білорусі.