В Украину утром из Беларуси залетела "неопознанная цель", "Гаюн" описал его маршрут

Утром, 8 октября, в Украину с территории Беларуси залетела "неопознанная цель". Возможно, это был разведывательный беспилотный летательный аппарат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Білорускі Гаюн".

Объект двигался со стороны Полесского заповедника в Беларуси в направлении Припяти около 08:54. Пересечение воздушного пространства состоялось уже в 09:00.

Фото: в Украину утром из Беларуси залетел "неузнаваемая цель" (t.me/Hajun_BY)

После этого цель двигалась в направлении юго-востока, пролетела Чернобыль, Остер, Калиту и взяла курс в район Яготина, а затем в Черкасскую область.

Обстрел Украины 8 октября

8 октября, по данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ), российские войска в очередной раз атаковали территорию Украины. Ночью были запущены:

две баллистические ракеты «Искандер-М» с временно оккупированного Крыма, нацеленные на Одесскую область;

19 ударных беспилотников из российского города Приморско-Ахтарск.

В результате действий украинской противовоздушной обороны удалось уничтожить 18 из этих дронов, а один вернулся в Россию.

Также этой ночью враг атаковал дронами Одесскую область, что привело к пожару в многоэтажке в Черноморске.

Также стоит добавить и то, что в течение последних месяцев российские беспилотники неоднократно "терялись" на территории Беларуси.

