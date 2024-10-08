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В Украину утром из Беларуси залетела "неопознанная цель", "Гаюн" описал его маршрут

Вторник 08 октября 2024 14:47
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В Украину утром из Беларуси залетела "неопознанная цель", "Гаюн" описал его маршрут Иллюстративное изображение (facebook.com/pvkshid)
Автор: Сергей Пышкин

Утром, 8 октября, в Украину с территории Беларуси залетела "неопознанная цель". Возможно, это был разведывательный беспилотный летательный аппарат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Білорускі Гаюн".

Объект двигался со стороны Полесского заповедника в Беларуси в направлении Припяти около 08:54. Пересечение воздушного пространства состоялось уже в 09:00.

В Украину утром из Беларуси залетела &quot;неопознанная цель&quot;, &quot;Гаюн&quot; описал его маршрут

Фото: в Украину утром из Беларуси залетел "неузнаваемая цель" (t.me/Hajun_BY)

После этого цель двигалась в направлении юго-востока, пролетела Чернобыль, Остер, Калиту и взяла курс в район Яготина, а затем в Черкасскую область.

Обстрел Украины 8 октября

8 октября, по данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ), российские войска в очередной раз атаковали территорию Украины. Ночью были запущены:

  • две баллистические ракеты «Искандер-М» с временно оккупированного Крыма, нацеленные на Одесскую область;
  • 19 ударных беспилотников из российского города Приморско-Ахтарск.

В результате действий украинской противовоздушной обороны удалось уничтожить 18 из этих дронов, а один вернулся в Россию.

Также этой ночью враг атаковал дронами Одесскую область, что привело к пожару в многоэтажке в Черноморске.

Также стоит добавить и то, что в течение последних месяцев российские беспилотники неоднократно "терялись" на территории Беларуси.

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