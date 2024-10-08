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РФ вночі тероризувала Одеську область дронами, в одному з міст горіла багатоповерхівка

Вівторок 08 жовтня 2024 09:53
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РФ вночі тероризувала Одеську область дронами, в одному з міст горіла багатоповерхівка Фото: наслідки атаки дронів у Одеській області (t.me/odeskaODA)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом ночі, 8 жовтня, Російська Федерація (РФ) тероризувала Одеську область ударними безпілотниками. У Чорноморську, через атаку, сталось загоряння квартир в багатоповерхівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

За словами Кіпера, більшість безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed були успішно знищені протиповітряною обороною (ППО). Зокрема обійшлось без людських жертв та постраждалих.

Фото: наслідки атаки дронів у Одеській області (t.me/odeskaODA)

Водночас внаслідок атаки:

  • у Чорноморську сталось загоряння квартир на 4-му, 5-му та 6-му поверхах. Пожежу площею 100 квадратних метрів оперативно ліквідували;
  • в Одеському районі пошкоджено перекриття та стіни адміністративно-виробничої будівлі з подальшим загоранням. Вогонь на площі 50 квадратних метрів також було ліквідовано;
  • один безпілотник впав на відкритій території без детонації.

Обстріл України 8 жовтня

Згідно з даними Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), у ніч на 8 жовтня, росіяни запустили проти України:

  • дві балістичні ракети "Іскандер-М" із тимчасово окупованого Криму по Одеській області;
  • 19 ударних БпЛА із російського Приморсько-Ахтарська.

Під час відбиття атаки протиповітряній обороні вдалось знищити 18 дронів. Інший БпЛА повернувся до Росії.

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