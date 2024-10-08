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Росія випустила по Україні балістику та дрони: як відпрацювала ППО

Вівторок 08 жовтня 2024 09:01
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Росія випустила по Україні балістику та дрони: як відпрацювала ППО Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У ніч на 8 жовтня російські війська здійснили атаку на Одеську область. Окупанти запустили дві балістичні ракети "Іскандер-М" з окупованого Криму та 19 ударних безпілотників з Приморсько-Ахтарська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Повітряних сил ЗСУ.

У результаті протиповітряного бою всі 19 ворожих безпілотників були знищені в повітряному просторі над Одеською, Миколаївською, Дніпропетровською, Вінницькою та Тернопільською областями.

Зокрема, 18 безпілотників збили Сили української авіації, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби РЕБ.

Один безпілотник повернувся на територію Росії, не завдавши удару.

Обстріл України

Протягом останнього місяця російські війська майже щоночі атакують Україну дронами та ракетами. Лише за ніч на 7 жовтня було запущено понад 80 повітряних цілей.

Цієї ночі, 8 жовтня, російські окупанти здійснили чергову повітряну атаку, запустивши ударні безпілотники. Ворожі дрони-камікадзе проникали в повітряний простір України з південного напрямку. Через атаку "Шахедів" у ряді областей було оголошено повітряну тривогу.

Тим часом Військово-морські сили ЗСУ повідомляють про наявність 16 російських кораблів у Чорному морі на бойовому чергуванні. Серед них 7 є носіями крилатих ракет типу "Калібр".

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Росія випустила по Україні балістику та дрони: як відпрацювала ППО
Росія випустила по Україні балістику та дрони: як відпрацювала ППО
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