Біля узбережжя Філіппін стався потужний землетрус, є загроза цунамі

Біля південно-східного узбережжя Філіппін стався землетрус магнітудою 7,4 балів за шкалою Ріхтера. В регіоні оголошено загрозу цунамі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За даними Геологічної служби США (USGS), поштовхи зафіксовано біля східного узбережжя острова Мінданао, приблизно за 123 кілометри від столиці острова міста Давао, на глибині 58,1 кілометра.

За даними Phivolcs, магнітуда поштовхів становила 7,6. Повідомлень про руйнування не надходило.

Філіппінський інститут вулканології та сейсмології (Phivolcs) повідомив, що "очікується руйнівне цунамі з небезпечними для життя хвилями" та закликав мешканців прибережних районів східних і південних регіонів Філіппін евакуюватися.

Система попередження про цунамі США повідомила, що на окремих ділянках узбережжя Філіппін висота хвиль може сягати 1-3 метрів.

На узбережжях Індонезії та острівної держави Палау очікуються хвилі заввишки від 30 сантиметрів до 1 метра.

Філіппіни розташовані вздовж так званого Тихоокеанського вогняного кільця - дуги протяжністю близько 40 тисяч кілометрів, утвореної системою сейсмічних розломів навколо Тихого океану, де зосереджено понад половину всіх вулканів планети та регулярно відбуваються потужні землетруси.