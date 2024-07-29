В Україні знову скоротили дію графіків відключень світла: застосують на дві години

В Україні графіки відключень світла сьогодні, 29 червня, діятимуть лише протягом двох годин. Раніше їх планувалося застосовувати протягом п'яти годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram та "Укренерго" у Telegram .

За інформацією компанії, графіки відключення світла сьогодні почнуть діяти з 20:00, а не з 18:00, як планувалося раніше.

При цьому припинять задіювати обмеження електропостачання о 22:00, а не о 23:00.

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В "Укренерго" уточнили, що з 20:00 до 22:00 буде діяти одна черга відключень світла.

"Причина - зниження споживання через похолодання та повернення в роботу двох блоків АЕС", - зазначили в компанії.

До речі, дію графіків сьогодні вже скорочували. "Укренерго" хотіло застосовувати обмеження з 16:00 до 23:00, але через споживання, яке виявилося нижчим за прогнозоване, графіки перенесли на період з 18:00 до 23:00.