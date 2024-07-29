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В Україні знову скоротили дію графіків відключень світла: застосують на дві години

Понеділок 29 липня 2024 17:31
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В Україні знову скоротили дію графіків відключень світла: застосують на дві години Фото: в Україні сьогодні менше відключатимуть світло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україні графіки відключень світла сьогодні, 29 червня, діятимуть лише протягом двох годин. Раніше їх планувалося застосовувати протягом п'яти годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram та "Укренерго" у Telegram.

За інформацією компанії, графіки відключення світла сьогодні почнуть діяти з 20:00, а не з 18:00, як планувалося раніше.

При цьому припинять задіювати обмеження електропостачання о 22:00, а не о 23:00.

Оновлено 17:38

В "Укренерго" уточнили, що з 20:00 до 22:00 буде діяти одна черга відключень світла.

"Причина - зниження споживання через похолодання та повернення в роботу двох блоків АЕС", - зазначили в компанії.

До речі, дію графіків сьогодні вже скорочували. "Укренерго" хотіло застосовувати обмеження з 16:00 до 23:00, але через споживання, яке виявилося нижчим за прогнозоване, графіки перенесли на період з 18:00 до 23:00.

Що передувало

Нагадаємо, в Україні останній тиждень стали менше вимикати світло в рамках графіків. Це пов'язане тим, що споживання знизилося на тлі похолодання після сильної спеки.

Також в Україні запрацювали два енергоблоки на атомних електростанціях, які перебували у плановому ремонті.

Як зазначав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, ремонт на енергетичних об'єктах після атак росіян дозволяє прискорити те, що вони захищені спеціальними спорудами.

Більш детально про покращення ситуації зі світлом - у матеріалі РБК-Україна.

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