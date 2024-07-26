Захисні споруди на енергооб'єктах дозволяють прискорити ремонт після атак РФ, - "Укренерго"
Українські енергетики можуть упродовж кількох годин відремонтувати енергооб'єкти, на яких встановлені захисні споруди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького.
Він розповів, що після останніх атак росіян на енергетичні об'єкти України електропостачання споживачам відновлювали у дуже короткий термін.
"Цим ми зобов'язані, безумовно, захисту, який споруджений на наших підстанціях. Він унікальний для нашої енергосистеми і для будь-якої іншої енергосистеми. Те, що ми здатні зберегти обладнання та відновити живлення споживачів не через кілька днів, не через кілька тижнів, а за кілька годин, - це робота інженерного захисту у тому числі", - зазначив Кудрицький.
Також він додав, що захистити енергосистему насамперед допомагають сили протиповітряної оборони.
Що передувало
Нагадаємо, російські окупанти вже кілька місяців посилено атакують українські енергетичні об'єкти. Ракети та дрони ворога влучали в ціль, внаслідок чого в Україні виникли серйозні проблеми з електропостачанням.
Але останнім часом ситуація зі світлом покращала. Це сталося після виведення з ремонту кількох енергоблоків на АЕС, а також спаду спеки.
Більш детально про актуальну ситуацію в енергосистемі - у матеріалі РБК-Україна.
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