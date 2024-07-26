Захисні споруди на енергооб'єктах дозволяють прискорити ремонт після атак РФ, - "Укренерго"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького.

Він розповів, що після останніх атак росіян на енергетичні об'єкти України електропостачання споживачам відновлювали у дуже короткий термін.

"Цим ми зобов'язані, безумовно, захисту, який споруджений на наших підстанціях. Він унікальний для нашої енергосистеми і для будь-якої іншої енергосистеми. Те, що ми здатні зберегти обладнання та відновити живлення споживачів не через кілька днів, не через кілька тижнів, а за кілька годин, - це робота інженерного захисту у тому числі", - зазначив Кудрицький.

Також він додав, що захистити енергосистему насамперед допомагають сили протиповітряної оборони.