В Украине снова сократили действие графиков отключений света: применят на два часа
В Украине графики отключений света сегодня, 29 июня, будут действовать только в течение двух часов. Ранее их планировалось применять в течение пяти часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram и "Укрэнерго" в Telegram.
По информации компании, графики отключений света сегодня начнут действовать с 20:00, а не с 18:00, как планировалось ранее.
При этом прекратят задействовать ограничения электроснабжения в 22:00, а не в 23:00.
Обновлено 17:38
В "Укрэнерго" уточнили, что с 20:00 до 22:00 будет действовать одна очередь отключений света.
"Причина - снижение потребления из-за похолодания и возвращения в работу двух блоков АЭС", - отметили в компании.
К слову, действие графиков сегодня уже сокращали. "Укрэнерго" хотело применять ограничения с 16:00 до 23:00, но из-за потребления, которое оказалось ниже прогнозируемого, графики перенесли на период с 18:00 до 23:00.
Что предшествовало
Напомним, в Украине последнюю неделю стали меньше отключать свет в рамках графиков. Это объясняется тем, что потребление снизилось на фоне похолодания после сильной жары.
Также в Украине заработали два энергоблока на атомных электростанциях, которые находились в плановом ремонте.
Как отмечал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, ремонт на энергетических объектах после атак россиян позволяет ускорить то, что они защищены специальными сооружениями.
Более детально об улучшении ситуации со светом - в материале РБК-Украина.
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