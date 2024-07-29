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В Україні змінили час відключення електроенергії, світла буде більше

Понеділок 29 липня 2024 10:15
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В Україні змінили час відключення електроенергії, світла буде більше Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні, сьогодні, 29 липня, графіки відключення енергопостачання застосовуватимуться пізніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "ДТЕК".

Графіки відключень почнуть діяти з 18:00 та триватимуть до 23:00 у:

  • Києві;
  • Дніпропетровській області;
  • Одеській області;
  • Донецькій області.

Графік відключень змінено по усій Україні

"На сьогодні заплановано, що графіки погодинних відключень будуть застосовуватись лише в години вечірнього пікового споживання - з 18:00 до 23:00. Обмеження діятимуть в обсязі однієї черги", - пише Міністерство енергетики.

Ситуація зі світлом в Україні

Від початку 2024 року Росія здійснила вже 8 масованих атак проти об'єктів української енергетики. Це, своєю чергою, призвело до значного дефіциту в енергосистемі та повернення графіків відключень світла.

Внаслідок обстрілів Україна втратила близько 9 ГВт виробничої потужності електростанцій.

Попри усе, як відзначають експерти, найближчої зими не варто очікувати на апокаліптичні картини. Ймовірно, відключення діятимуть до близько 12 годин на добу.

Детальніше про ситуацію зі світлом - в матеріалі РБК-Україна "Сезон без графіків. Чи скасують в Україні відключення світла і що треба встигнути до холодів".

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