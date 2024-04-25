В Україні знову масштабна повітряна тривога: що відомо

Станом на 16:50 повітряну тривогу оголосили в усіх областях України.

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Варто додати, що це не перша масштабна тривога за добу. Зокрема її оголошували після 10 ранку й та в обід. Кожного разу через зліт російського винищувача МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".

Що кажуть Повітряні сили

Як й минулі рази, повітряну тривогу оголосили через зліт винищувача МіГ-31К. Водночас Повітряні сили не уточнювали з якого саме аеродрому підняли у повітря літак.

Масовані удари Росії

Протягом останніх тижнів ворог посилив удари по енергетичній інфраструктурі України. Через це питання посилення протиповітряної оборони перебуває на порядку денному.

Як розповів представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Вадим Скібіцький, цієї весни росіяни планують провести ще кілька масованих обстрілів. Водночас ракетні запаси ворога виснажуються. Згідно з даними розвідки, наразі у РФ наявні близько 950 високоточних ракет з дальністю у понад 350 кілометрів.