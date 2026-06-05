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В Україні змінюються правила зарахування пенсійного стажу: що треба знати

07:42 05.06.2026 Пт
2 хв
За яких двох умов ПФУ більше не зможе просто так відмовити людині у призначенні виплат?
aimg Катерина Коваль
В Україні змінюються правила зарахування пенсійного стажу: що треба знати Фото: новий закон допоможе українцям вчасно піти на заслужений відпочинок (Getty Images)
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З серпня в Україні почнуть зараховувати до пенсійного стажу періоди роботи, навіть якщо роботодавець не сплачував ЄСВ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на закон №4851-IX.

Що зміниться з серпня

Зараз, якщо роботодавець не платив ЄСВ, ці роки просто випадають із трудового стажу працівника і людина не може вчасно вийти на пенсію. Після набуття чинності законом №4851-IX такі "проблемні" періоди дозволять зараховувати до загального стажу.

Але є дві обов'язкові умови:

  • роботодавець мав офіційно нараховувати зарплату і своєчасно подавати звіти до податкової;
  • мають існувати документальні докази того, що внески були нараховані навіть якщо реально до бюджету не надійшли.

Що це дасть і чого не дасть

Зміни допоможуть людям вийти на пенсію вчасно, якщо є необхідна кількість років стажу. Але на розмір виплат "проблемні" періоди не вплинуть: при розрахунку суми враховуватимуть лише місяці, за які реальні кошти надійшли до бюджету.

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Як працюватиме ПФУ

Пенсійний фонд самостійно отримуватиме дані про людину з державних електронних реєстрів. Якщо інформації не вистачає, повідомлятиме про це і допомагатиме зібрати документи в архівах або на підприємствах. Просто відмовляти у призначенні пенсії більше не будуть.

Пенсійна система в Україні поступово змінюється. Ті, хто не має права на пенсію, можуть оформити державну соціальну допомогу дистанційно через портал ПФУ. Верховна Рада також підтримала законопроєкт про базову соціальну допомогу для малозабезпечених - новий механізм об'єднає кілька видів виплат в одну з урахуванням потреб конкретної родини.

З 1 січня 2026 року в Україні зріс прожитковий мінімум — разом із ним підвищились мінімальні пенсії та низка соціальних виплат. Загальний показник становить 3209 гривень.

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