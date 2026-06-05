В Україні змінюються правила зарахування пенсійного стажу: що треба знати
З серпня в Україні почнуть зараховувати до пенсійного стажу періоди роботи, навіть якщо роботодавець не сплачував ЄСВ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на закон №4851-IX.
Що зміниться з серпня
Зараз, якщо роботодавець не платив ЄСВ, ці роки просто випадають із трудового стажу працівника і людина не може вчасно вийти на пенсію. Після набуття чинності законом №4851-IX такі "проблемні" періоди дозволять зараховувати до загального стажу.
Але є дві обов'язкові умови:
- роботодавець мав офіційно нараховувати зарплату і своєчасно подавати звіти до податкової;
- мають існувати документальні докази того, що внески були нараховані навіть якщо реально до бюджету не надійшли.
Що це дасть і чого не дасть
Зміни допоможуть людям вийти на пенсію вчасно, якщо є необхідна кількість років стажу. Але на розмір виплат "проблемні" періоди не вплинуть: при розрахунку суми враховуватимуть лише місяці, за які реальні кошти надійшли до бюджету.
Як працюватиме ПФУ
Пенсійний фонд самостійно отримуватиме дані про людину з державних електронних реєстрів. Якщо інформації не вистачає, повідомлятиме про це і допомагатиме зібрати документи в архівах або на підприємствах. Просто відмовляти у призначенні пенсії більше не будуть.
Пенсійна система в Україні поступово змінюється. Ті, хто не має права на пенсію, можуть оформити державну соціальну допомогу дистанційно через портал ПФУ. Верховна Рада також підтримала законопроєкт про базову соціальну допомогу для малозабезпечених - новий механізм об'єднає кілька видів виплат в одну з урахуванням потреб конкретної родини.
З 1 січня 2026 року в Україні зріс прожитковий мінімум — разом із ним підвищились мінімальні пенсії та низка соціальних виплат. Загальний показник становить 3209 гривень.