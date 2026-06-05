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в Украине меняются правила зачисления пенсионного стажа: что нужно знать

07:42 05.06.2026 Пт
2 мин
При каких двух условиях ПФУ больше не сможет просто так отказать человеку в назначении выплат?
aimg Екатерина Коваль
в Украине меняются правила зачисления пенсионного стажа: что нужно знать Фото: новый закон поможет украинцам вовремя уйти на заслуженный отдых (Getty Images)
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С августа в Украине начнут засчитывать в пенсионный стаж периоды работы, даже если работодатель не платил ЕСВ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на закон №4851-IX.

Что изменится с августа

Сейчас, если работодатель не платил ЕСВ, эти годы просто выпадают из трудового стажа работника и человек не может вовремя выйти на пенсию. После вступления в силу закона №4851-IX такие "проблемные" периоды позволят засчитывать в общий стаж.

Но есть два обязательных условия:

  • работодатель должен был официально начислять зарплату и своевременно подавать отчеты в налоговую;
  • должны существовать документальные доказательства того, что взносы были начислены даже если реально в бюджет не поступили.

Что это даст и чего не даст

Изменения помогут людям выйти на пенсию вовремя, если есть необходимое количество лет стажа. Но на размер выплат "проблемные" периоды не повлияют: при расчете суммы будут учитывать только месяцы, за которые реальные средства поступили в бюджет.

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Как будет работать ПФУ

Пенсионный фонд самостоятельно будет получать данные о человеке из государственных электронных реестров. Если информации не хватает, будет сообщать об этом и помогать собрать документы в архивах или на предприятиях. Просто отказывать в назначении пенсии больше не будут.

Пенсионная система в Украине постепенно меняется. Те, кто не имеет права на пенсию, могут оформить государственную социальную помощь дистанционно через портал ПФУ. Верховная Рада также поддержала законопроект о базовой социальной помощи для малообеспеченных - новый механизм объединит несколько видов выплат в одну с учетом потребностей конкретной семьи.

С 1 января 2026 года в Украине вырос прожиточный минимум - вместе с ним повысились минимальные пенсии и ряд социальных выплат. Общий показатель составляет 3209 гривен.

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