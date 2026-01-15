ua en ru
Політика

Комендантську годину в Україні не скасують, але можливі винятки

Четвер 15 січня 2026 13:32
UA EN RU
Комендантську годину в Україні не скасують, але можливі винятки Фото: віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні режим комендантської години не скасовується і не переглядається. Водночас можливі винятки під час тривалих відключень тепла чи електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віцепрем’єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.

Кулеба взяв участь у першому засіданні штабу з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних обʼєктів у Києві під головуванням міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Сфокусувалися на першочергових рішеннях: прискоренні відновлювальних робіт, формуванні резервів обладнання та координації з міжнародними партнерами. У таких умовах критично важливі чітка взаємодія всіх служб і єдиний план дій.

Окремий блок, за словами Кулеби, - посилення захисту енергетичної інфраструктури.

Також за дорученням президента Володимира Зеленського окремо розглянули питання комендантської години та роботи Пунктів Незламності.

"Наголошую: режим комендантської години не скасовується і не переглядається. Водночас у разі тривалих відключень тепла чи електроенергії держава має діяти гнучко, не порушуючи безпекових рішень", - заначив віцепрем'єр.

За його словами, йдеться про можливі тимчасові та точкові винятки, які дозволять:

  • забезпечити безперебійну роботу обʼєктів критичного життєзабезпечення;
  • дати людям можливість безпечно дістатися до Пунктів незламності - за аналогією з доступом до укриттів;
  • забезпечити роботу закладів, що офіційно виконують функцію Пунктів незламності.

"Такі рішення можуть ухвалюватися винятково за участі військового командування та Рад оборони й лише там, де це дозволяє безпекова ситуація. Жодних самовільних рішень на місцях бути не може", - наголосив Кулеба.

Комендантська година під час надзвичайної ситуації в енергетиці

Нагадаємо, вчора, 14 січня, за підсумками наради з надзвичайних обставин президент України Володимир Зеленський розповів, що було ухвалено рішення оголосити надзвичайну ситуацію в енергетиці.

Окрім того, Зеленський повідомив, що у деяких містах і громадах України можуть скасувати комендантську годину. Таке рішення можливе через надзвичайну ситуацію в енергетиці.

Президент також заявив, що в Україні змінять правила щодо комендантської години на тлі сильних морозів.

