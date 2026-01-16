ua en ru
В Украине меняют правила комендантского часа: что разрешат

Пятница 16 января 2026 08:43
UA EN RU
В Украине меняют правила комендантского часа: что разрешат Фото: вице-премьер-министр - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Отныне украинцы смогут свободно передвигаться по улицам в комендантский час, но только чтобы добраться до "Пунктов несокрушимости".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьер-министра - министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля.

Шмыгаль отметил, что в связи с массированными атаками России по украинской энергетике действует режим чрезвычайной ситуации. Это необходимо прежде всего для максимальной скоординированности действий всех служб в столице, в регионах и общинах.

"На меня как на Первого вице-премьер-министра - министра энергетики возложены полномочия руководителя работ по ликвидации ее последствий", - отметил министр.

По его словам, есть ряд задач, определенных совместно с правительством:

  1. Усиливается работа Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике и Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в электроэнергетических системах города Киева и Киевской области. Первые заседания обоих штабов уже проведены.
  2. Меняются правила передвижения граждан на улице в комендантский час. Люди смогут свободно передвигаться для того, чтобы добраться до "Пунктов несокрушимости", в том числе и ночью.
  3. правительство рекомендует НКРЭКУ в кратчайшие сроки пересмотреть и максимально упростить подключение резервного энергетического оборудования к сетям. Рассмотрение и согласование проекта за 2 дня. Получение технических условий - 2 дня. Обследование и опломбирование узла учета также за 2 дня.
  4. Перераспределят резервное оборудование между регионами, учитывая критичность потребностей для объектов жизнеобеспечения.
  5. Государственные компании, прежде всего "Укрзализныця" и НАК "Нафтогаз" должны срочно обеспечить закупку импортируемой электрической энергии в течение ОЗП 2025/26 года в объеме не менее 50% от общего потребления.

Комендантский час во время чрезвычайной ситуации в энергетике

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что комендантский час в некоторых городах и громадах страны могут отменить из-за сложной ситуации после наступления сильных морозов и российских ударов.

Кроме того, Зеленский заявил, что из-за российских ударов по энергообъектам было принято решение объявить чрезвычайную ситуацию в энергетике.

В свою очередь министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщил, что в Украине режим комендантского часа не отменяется и не пересматривается. В то же время, по его словам, возможны исключения во время длительных отключений тепла или электроэнергии.

Как отметила премьер Юлия Свириденко, комендантский час могут ослабить на территориях, где введено чрезвычайное положение в энергетике.

