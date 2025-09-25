В Україні змінять систему подачі тепла в будинки

Кабінет міністрів України подав до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає модернізацію систем централізованого теплопостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт №14067.
Ключовим нововведенням стане обов'язкове встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) у будинках, підключених до централізованих мереж.
За задумом уряду, ІТП дозволять ефективніше регулювати подачу тепла та гарячої води, а також знизити витрати на транспортування теплової енергії.
Це рішення має стимулювати впровадження енергозберігаючих технологій і зменшити споживання енергії.
У пояснювальній записці наголошується, що централізоване теплопостачання визнається сферою державного інтересу.
Проєкт створює умови для залучення інвестицій у модернізацію тепломереж та відновлення їхньої ефективності.
Запровадження ІТП дозволить споживачам отримувати більш якісні послуги з теплопостачання та гарячої води.
Водночас підприємства зможуть зменшити витрати на виробництво та доставку тепла.
Законопроєкт передбачає, що витрати на встановлення ІТП включатимуться у тариф на транспортування теплової енергії.
Також буде визначено відповідальність теплотранспортуючих організацій за обслуговування цих пунктів.
Окремо планується розробити нові підзаконні акти: правила постачання теплової енергії, порядок встановлення та обслуговування ІТП, а також типовий договір на їхнє обслуговування.
Це має забезпечити єдині стандарти для всієї країни.
У документі ІТП визначено як комплекс обладнання, що встановлюється у будівлі або на прибудинковій території.
Він підключається до зовнішньої тепломережі, дозволяє регулювати режими теплоспоживання та розподіляти теплову енергію між опаленням і гарячим водопостачанням.
За словами урядовців, це рішення дозволить підвищити комфорт мешканців і створить умови для подальшої модернізації житлової інфраструктури.
В Україні опалювальний сезон розпочинається тоді, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб поспіль становить +8 градусів або нижче.
Як правило, це відбувається в середині жовтня (зазвичай з 15 жовтня), але місцева влада може ухвалювати рішення раніше чи пізніше, залежно від погодних умов.
В Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, опалення та гарячу воду під час війни. Він не поширюється на електроенергію, холодну воду та інші комунальні послуги.