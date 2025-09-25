RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

В Украине изменят систему подачи тепла в дома

Фото: Отопление в домах будет работать по-новому (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду законопроект, который предусматривает модернизацию систем централизованного теплоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект №14067.

Ключевым нововведением станет обязательная установка индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в домах, подключенных к централизованным сетям.

По замыслу правительства, ИТП позволят эффективнее регулировать подачу тепла и горячей воды, а также снизить затраты на транспортировку тепловой энергии.

Это решение должно стимулировать внедрение энергосберегающих технологий и уменьшить потребление энергии.

Поддержка централизованного теплоснабжения

В пояснительной записке отмечается, что централизованное теплоснабжение признается сферой государственного интереса.

Проект создает условия для привлечения инвестиций в модернизацию теплосетей и восстановления их эффективности.

Введение ИТП позволит потребителям получать более качественные услуги по теплоснабжению и горячей воде.

В то же время предприятия смогут уменьшить расходы на производство и доставку тепла.

Изменения в тарифах и правилах

Законопроект предусматривает, что расходы на установку ИТП будут включаться в тариф на транспортировку тепловой энергии.

Также будет определена ответственность теплотранспортирующих организаций за обслуживание этих пунктов.

Отдельно планируется разработать новые подзаконные акты: правила поставки тепловой энергии, порядок установки и обслуживания ИТП, а также типовой договор на их обслуживание.
Это должно обеспечить единые стандарты для всей страны.

Что такое индивидуальный тепловой пункт

В документе ИТП определен как комплекс оборудования, устанавливаемый в здании или на придомовой территории.

Он подключается к внешней теплосети, позволяет регулировать режимы теплопотребления и распределять тепловую энергию между отоплением и горячим водоснабжением.

По словам чиновников, это решение позволит повысить комфорт жителей и создаст условия для дальнейшей модернизации жилищной инфраструктуры.

 

 

Отопительный сезон

В Украине отопительный сезон начинается тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех суток подряд составляет +8 градусов или ниже.

Как правило, это происходит в середине октября (обычно с 15 октября), но местные власти могут принимать решение раньше или позже, в зависимости от погодных условий.

В Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, отопление и горячую воду во время войны. Он не распространяется на электроэнергию, холодную воду и другие коммунальные услуги.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная радаОтопительный сезон