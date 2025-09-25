В Украине изменят систему подачи тепла в дома

Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду законопроект, который предусматривает модернизацию систем централизованного теплоснабжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект №14067.
Ключевым нововведением станет обязательная установка индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в домах, подключенных к централизованным сетям.
По замыслу правительства, ИТП позволят эффективнее регулировать подачу тепла и горячей воды, а также снизить затраты на транспортировку тепловой энергии.
Это решение должно стимулировать внедрение энергосберегающих технологий и уменьшить потребление энергии.
В пояснительной записке отмечается, что централизованное теплоснабжение признается сферой государственного интереса.
Проект создает условия для привлечения инвестиций в модернизацию теплосетей и восстановления их эффективности.
Введение ИТП позволит потребителям получать более качественные услуги по теплоснабжению и горячей воде.
В то же время предприятия смогут уменьшить расходы на производство и доставку тепла.
Законопроект предусматривает, что расходы на установку ИТП будут включаться в тариф на транспортировку тепловой энергии.
Также будет определена ответственность теплотранспортирующих организаций за обслуживание этих пунктов.
Отдельно планируется разработать новые подзаконные акты: правила поставки тепловой энергии, порядок установки и обслуживания ИТП, а также типовой договор на их обслуживание.
Это должно обеспечить единые стандарты для всей страны.
В документе ИТП определен как комплекс оборудования, устанавливаемый в здании или на придомовой территории.
Он подключается к внешней теплосети, позволяет регулировать режимы теплопотребления и распределять тепловую энергию между отоплением и горячим водоснабжением.
По словам чиновников, это решение позволит повысить комфорт жителей и создаст условия для дальнейшей модернизации жилищной инфраструктуры.
В Украине отопительный сезон начинается тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех суток подряд составляет +8 градусов или ниже.
Как правило, это происходит в середине октября (обычно с 15 октября), но местные власти могут принимать решение раньше или позже, в зависимости от погодных условий.
В Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, отопление и горячую воду во время войны. Он не распространяется на электроэнергию, холодную воду и другие коммунальные услуги.