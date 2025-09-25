ua en ru
В Україні змінять систему подачі тепла в будинки

Україна, Четвер 25 вересня 2025 08:11
В Україні змінять систему подачі тепла в будинки Фото: Опалення в будинках буде працювати по-новому (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України подав до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає модернізацію систем централізованого теплопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт №14067.

Ключовим нововведенням стане обов'язкове встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) у будинках, підключених до централізованих мереж.

За задумом уряду, ІТП дозволять ефективніше регулювати подачу тепла та гарячої води, а також знизити витрати на транспортування теплової енергії.

Це рішення має стимулювати впровадження енергозберігаючих технологій і зменшити споживання енергії.

Підтримка централізованого теплопостачання

У пояснювальній записці наголошується, що централізоване теплопостачання визнається сферою державного інтересу.

Проєкт створює умови для залучення інвестицій у модернізацію тепломереж та відновлення їхньої ефективності.

Запровадження ІТП дозволить споживачам отримувати більш якісні послуги з теплопостачання та гарячої води.

Водночас підприємства зможуть зменшити витрати на виробництво та доставку тепла.

Зміни у тарифах та правилах

Законопроєкт передбачає, що витрати на встановлення ІТП включатимуться у тариф на транспортування теплової енергії.

Також буде визначено відповідальність теплотранспортуючих організацій за обслуговування цих пунктів.

Окремо планується розробити нові підзаконні акти: правила постачання теплової енергії, порядок встановлення та обслуговування ІТП, а також типовий договір на їхнє обслуговування.
Це має забезпечити єдині стандарти для всієї країни.

Що таке індивідуальний тепловий пункт

У документі ІТП визначено як комплекс обладнання, що встановлюється у будівлі або на прибудинковій території.

Він підключається до зовнішньої тепломережі, дозволяє регулювати режими теплоспоживання та розподіляти теплову енергію між опаленням і гарячим водопостачанням.

За словами урядовців, це рішення дозволить підвищити комфорт мешканців і створить умови для подальшої модернізації житлової інфраструктури.

Опалювальний сезон

В Україні опалювальний сезон розпочинається тоді, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб поспіль становить +8 градусів або нижче.

Як правило, це відбувається в середині жовтня (зазвичай з 15 жовтня), але місцева влада може ухвалювати рішення раніше чи пізніше, залежно від погодних умов.

В Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, опалення та гарячу воду під час війни. Він не поширюється на електроенергію, холодну воду та інші комунальні послуги.

