В Украине изменят систему подачи тепла в дома

Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду законопроект, который предусматривает модернизацию систем централизованного теплоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект №14067 .

Ключевым нововведением станет обязательная установка индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в домах, подключенных к централизованным сетям.

По замыслу правительства, ИТП позволят эффективнее регулировать подачу тепла и горячей воды, а также снизить затраты на транспортировку тепловой энергии.

Это решение должно стимулировать внедрение энергосберегающих технологий и уменьшить потребление энергии.

Поддержка централизованного теплоснабжения

В пояснительной записке отмечается, что централизованное теплоснабжение признается сферой государственного интереса.

Проект создает условия для привлечения инвестиций в модернизацию теплосетей и восстановления их эффективности.

Введение ИТП позволит потребителям получать более качественные услуги по теплоснабжению и горячей воде.

В то же время предприятия смогут уменьшить расходы на производство и доставку тепла.

Изменения в тарифах и правилах

Законопроект предусматривает, что расходы на установку ИТП будут включаться в тариф на транспортировку тепловой энергии.

Также будет определена ответственность теплотранспортирующих организаций за обслуживание этих пунктов.

Отдельно планируется разработать новые подзаконные акты: правила поставки тепловой энергии, порядок установки и обслуживания ИТП, а также типовой договор на их обслуживание.

Это должно обеспечить единые стандарты для всей страны.

Что такое индивидуальный тепловой пункт

В документе ИТП определен как комплекс оборудования, устанавливаемый в здании или на придомовой территории.

Он подключается к внешней теплосети, позволяет регулировать режимы теплопотребления и распределять тепловую энергию между отоплением и горячим водоснабжением.

По словам чиновников, это решение позволит повысить комфорт жителей и создаст условия для дальнейшей модернизации жилищной инфраструктуры.