В Україні завтра можуть вимикати світло бізнесу: у чому причина

В Україні завтра, 18 квітня, можуть обмежити електропостачання промисловості та бізнесу. Причиною є дефіцит потужності у системі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram .

В "Укренерго" наголошують, що контрольовані обмеження електропостачання можуть застосовувати з 08:00 до 20:00.

"Вони будуть застосовані рівномірно для бізнесу та промислових підприємств у всіх регіонах України", - уточнили у компанії.

Обсяг обмежень незначний, їх не застосовуватимуть для об'єктів критичної інфраструктури та ОПК.

"Необхідність обмеження енергопостачання - наслідок російських масованих ракетних та дронових атак на українські електростанції. Через похолодання в Україні зросло споживання електроенергії. В енергосистемі виник дефіцит потужності", - наголосили в "Укренерго".