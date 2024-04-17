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В Украине завтра могут выключать свет бизнесу: в чем причина

Украина, Среда 17 апреля 2024 21:18
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В Украине завтра могут выключать свет бизнесу: в чем причина Фото: в Украине завтра могут выключать свет бизнесу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине завтра, 18 апреля, могут ограничить электроснабжение промышленности и бизнеса. Причиной является дефицит мощности в системе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

В "Укрэнерго" подчеркивают, что контролированные ограничения электроснабжения могут применять с 08:00 до 20:00.

"Они будут применены равномерно для бизнеса и промышленных предприятий во всех регионах Украины", - уточнили в компании.

Объем ограничений незначительный, их не будут применять для объектов критической инфраструктуры и ОПК.

"Необходимость ограничения энергоснабжения - следствие российских массированных ракетных и дроновых атак на украинские электростанции. Из-за похолодания в Украине выросло потребление электроэнергии. В энергосистеме возник дефицит мощности", - подчеркнули в "Укрэнерго".

Обстрелы Украины

Напомним, российские оккупанты с марта усиленно обстреливают территорию Украины. Их целями чаще всего становятся объекты энергетической инфраструктуры.

В частности, 11 апреля враг ударил несколькими крылатыми ракетами Х-69 по Трипольской ТЭС. В результате этого станция была разрушена.

Также в этот же день россияне нанесли ракетный удар по ТЭЦ и трансформаторной подстанции в Харьковской области. В Харькове у большого количества потребителей отключали свет.

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