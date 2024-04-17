В Украине завтра могут выключать свет бизнесу: в чем причина

В Украине завтра, 18 апреля, могут ограничить электроснабжение промышленности и бизнеса. Причиной является дефицит мощности в системе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram .

В "Укрэнерго" подчеркивают, что контролированные ограничения электроснабжения могут применять с 08:00 до 20:00.

"Они будут применены равномерно для бизнеса и промышленных предприятий во всех регионах Украины", - уточнили в компании.

Объем ограничений незначительный, их не будут применять для объектов критической инфраструктуры и ОПК.

"Необходимость ограничения энергоснабжения - следствие российских массированных ракетных и дроновых атак на украинские электростанции. Из-за похолодания в Украине выросло потребление электроэнергии. В энергосистеме возник дефицит мощности", - подчеркнули в "Укрэнерго".