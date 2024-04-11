Окупанти обстрілами пошкодили ТЕЦ, яка живить Харків, - Терехов
Внаслідок сьогоднішніх ударів російських окупантів пошкоджено ТЕЦ у Харківській області, яка живить Харків.
Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську міську раду в Telegram.
Міський голова розповів, що окрім удару по ТЕЦ, росіяни також обстріляли трансформаторну підстанцію - її повністю знищено.
При цьому Терехов уточнив, що місто продовжує функціонувати, незважаючи на такі атаки.
"Ми відновили роботу метрополітену, запустили тролейбусні та деякі трамвайні маршрути. Але Харкову зараз дуже потрібна сучасна система ППО. Без неї все, що ми відновлюємо, буде знову атаковано ворогом", - додав мер.
Він зазначив, що Офіс президента, міста та області України надають Харкову генератори та паливо.
Обстріл Харкова
Нагадаємо, сьогодні, 11 квітня, вночі російські окупанти вкотре завдали масованого удару по Україні. Для цього вони застосовували дрони-камікадзе "Шахед" та ракети.
Зокрема, під атакою була Харківська область. Усього по ній було завдано щонайменше десять ударів. Головною ціллю атаки стали енергетичні об'єкти, у регіоні понад 200 тисяч абонентів залишились без електропостачання.
Більш детально про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.
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