22 українські виші потрапили до рейтингу найкращих університетів світу: хто очолив список

У рейтингу World University Rankings 2026 від британського видання Times Higher Education опинилися 22 українські університети. Це на п’ять більше, ніж торік. Найкращим знову став Сумський державний університет, який зберіг свої позиції серед топових закладів світу.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на Times Higher Education.

Хто очолив світовий рейтинг Вже десятий рік поспіль найкращим університетом планети визнано Оксфордський університет (Велика Британія). Друге місце посів Массачусетський технологічний інститут, а третє - Принстонський і Кембриджський університети. Гарвард цього року зсунувся на п’яту позицію, яку ділить зі Стенфордом. За кількістю університетів у рейтингу лідером залишаються США, а друге місце цьогоріч посіла Індія. Хто з українських ВНЗ увійшов у рейтинг Українські виші у рейтингу: Сумський державний університет посів місце в діапазоні 1001-1200 позицій світового рейтингу;

Тернопільський національний медичний університет ім. Горбачевського, який увійшов до групи 1201-1500;

Національний медичний університет імені Богомольця в діапазоні 1500+;

Дніпровський технологічний університет - 1500+;

Львівський національний університет імені Івана Франка - 1500+;

Харківський авіаційний інститут - 1500+;

Харківський національний університет радіоелектроніки - 1500+;

Київський національний університет будівництва та архітектури - 1500+;

Національний університет "Львівська політехніка" - 1500+;

Національний медичний університет імені Пирогова, Вінниця - 1500+;

Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут - 1500+;

Київський національний політехнічний університет України ім. Ігоря Сікорського - 1500+;

Національний університет біоресурсів і природокористування України - 1500+;

Одеський національний університет імені Мечникова - 1500+;

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара - 1500+;

Державний університет "Київський авіаційний інститут" - 1500+;

Український державний університет науки і технологій - 1500+;

Ужгородський національний університет - 1500+;

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника - 1500+;

Харківський національний університет імені Каразіна - 1500+;

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича - 1500+.