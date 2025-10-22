ua en ru
Ср, 22 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Образование

В Украине завершилась вступительная кампания: сколько студентов зачислили в вузы и колледжи

Среда 22 октября 2025 12:09
UA EN RU
В Украине завершилась вступительная кампания: сколько студентов зачислили в вузы и колледжи Какие результаты вступительной кампании 2025 (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В Украине официально завершилась вступительная кампания в учреждения профессионального предвысшего и высшего образования. В этом году наблюдается сокращение студентов на всех образовательных уровнях, кроме бакалавриата.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".

Сколько абитуриентов стали студентами

По предварительным данным, в этом году на первый курс бакалавриата и медицинской магистратуры поступили почти 200 тысяч абитуриентов. Из них 70 тысяч получили места госзаказа, а еще около 129 тысяч стали контрактниками.

Студентами магистратуры стали более 93 тысяч поступающих, среди которых 33 тысячи будут учиться за бюджет, а приблизительно 60,5 тысячи - за счет физических или юридических лиц.

Меньше желающих в аспирантуру

В 2025 году для аспирантов государство выделило 5 тысяч бюджетных мест. Из них заполнили почти все - 4,7 тысячи, то есть более 90%.

В то же время количество желающих продолжать обучение на этом уровне образования уменьшилось примерно на треть - более чем на две тысячи человек.

Популярность колледжей также снижается

Получить степень профессионального младшего бакалавра, то есть поступить в колледжи, в этом году изъявили желание 147 тысяч поступающих. Однако это на 23 тысячи меньше, чем в прошлом году.

Меньше поступающих - на всех уровнях, кроме бакалавриата

В целом наблюдается сокращение количества поступающих на всех образовательных уровнях, кроме бакалавриата.

В частности:

  • количество будущих магистрантов-контрактников уменьшилось на 37 тысяч человек (примерно на треть);
  • количество поступающих в колледжи - на 23 тысячи;
  • количество будущих аспирантов - более чем на две тысячи.

Читайте также о том, что в рейтинге World University Rankings 2026 от британского издания Times Higher Education оказались 22 украинских университета. Это на пять больше, чем в прошлом году. Лучшим снова стал Сумской государственный университет, который сохранил свои позиции среди топовых заведений мира.

Ранее мы писали о том, в каких украинских вузах был самый высокий балл при поступлении на бюджет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вступительная кампания Образование в Украине
Новости
В Киеве уже более 20 пострадавших в результате массированного удара России
В Киеве уже более 20 пострадавших в результате массированного удара России
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию