Українські військові взяли в полон іноземців з майже 50 країн світу

Як працює російська система вербування

Як зазначитли в МЗС, в Україні створили спеціальний інформаційний ресурс, покликаний розкрити масштабну російську систему залучення громадян інших країн до бойових дій.

Новий онлайн-майданчик stoprussianrecruiters.org містить детальні дані про географію та приховані механізми роботи російських вербувальників.

Там також публікують відомості про конкретних осіб, які діють в інтересах Кремля у різних куточках світу.

"Росія дедалі активніше залучає до війни громадян інших держав: трудових мігрантів, безробітних, представників соціально вразливих верств населення з країн Азії, Африки та Латинської Америки", - наголошують у зовнішньополітичному відомстві.

Для затягування іноземців в армію РФ організатори використовують фінансові маніпуляції, психологічний тиск та відвертий обман.

За інформацією дипломатів, запуск цього проєкту дозволить привернути увагу міжнародної спільноти, попередити потенційних жертв обману та сприяти притягненню до відповідальності всіх причетних до відправки людей на смерть.

Масштаби залучення найманців

У межах державного проєкту Координаційного штабу "Хочу жить" наразі вдалося ідентифікувати особи понад 28 тисяч іноземних громадян, які уклали контракти зі збройними силами РФ.

Згідно з верифікованими даними, щонайменше 5149 із них уже загинули на полі бою.

Крім того, сотні іноземців, які представляють понад 48 держав світу, зараз перебувають в українському полоні