Вербування Росією африканців для війни в Україні набирає обертів, - Foreign Policy

Росія розширює мережу вербування іноземців для участі у війні в Україні. Громадян африканських країн є одними з тих, кого активно заохочують до цієї справи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Foreign Policy.

Відомо, що під виглядом пропозицій про роботу Кремль все активніше залучає громадян африканських країн.

Наприклад, випадок громадянина Кенії Клінтона Могеси, який ілюструє масштаб вербування Москвою. Після завершення роботи в Катарі він повідомив родині про нову вакансію в Росії, проте вже через кілька днів опинився на військовій підготовці.

Згодом українська розвідка підтвердила загибель кенійця на окупованій території України. За даними українських джерел, при ньому були документи інших співвітчизників, які могли бути завербовані за аналогічною схемою, йдеться в публікації.

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення Рф в Україну Кремль все частіше залучає іноземних громадян - з Азії, Близького Сходу, Африки та Латинської Америки. За оцінками української розвідки, Москва планує залучити не менше 18 500 іноземних бійців у 2026 році.

Видання зазначає, що хоча частка іноземців залишається відносно невеликою, їхня роль зростає на тлі значних втрат. За оцінками аналітиків Центру стратегічних досліджень, загальні втрати російських сил могли сягнути близько 1,3 млн осіб, йдеться у матеріалі.

За даними кенійської влади, понад 1000 громадян країни вже були залучені до цієї системи. Десятки з них отримали поранення, частина повернулася додому, деякі вважаються зниклими безвісти, і є підтверджені випадки загибелі.

Вербування часто відбувається через місцеві агентства та посередників, які пропонують роботу водіями, кухарями або обслуговуючим персоналом, йдеться в матеріалі.

Представник правозахисної організації "Голос Африки" Фред Оджіро зазначив: "Це не солдати, які свідомо пішли воювати. Це молоді люди, які думали, що їдуть на звичайну роботу".

Водночас частина рекрутів погоджується свідомо. Як зазначає заступниця директора програми з Африки в Міжнародній кризовій групі Полін Бакс, високий рівень безробіття та обмежені можливості міграції до Європи підштовхують людей до ризикованих рішень:

"Люди використовують шанс отримати візу до Росії, особливо на тлі посилення вимог щодо в’їзду до Європи", - заявив Бакс..

Вербувальна інфраструктура Росії включає соцмережі та месенджери (у т.ч. Telegram і VK), кадрові агентства в Африці, посередників у Росії та країнах Близького Сходу, можливі зв’язки зі структурами, пов’язаними з групою "Вагнер" та її наступниками, йдеться у публікації.

Розслідування в Кенії вказують на участь окремих чиновників і співробітників аеропортів, які могли сприяти виїзду рекрутів за хабарі.

Посольство Росії в Найробі відкидає звинувачення в незаконній вербовці, заявляючи, що іноземці можуть вступати до армії добровільно за умови легального перебування в країні, повідомляє видання.

За даними українських дипломатів, громадяни щонайменше 36 африканських країн були помічені серед тих, хто воює на боці Росії.